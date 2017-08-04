Квят: Мой подход не изменится, буду и дальше выкладываться в каждой гонке

Российский гонщик "Формулы-1", представляющий команду Toro Rosso, специально для Лайфа подвёл итоги сезона и рассказал, как проведёт отпуск.

— Как бы ты оценил первую часть сезона? — Я доволен своей формой в этом году. Скорость есть — и это главное. По разным причинам результаты в первой части сезона были не такими, на которые мы рассчитывали, но мой подход не изменится: я буду полностью выкладываться в каждой гонке и дальше. Сейчас у нас будет четыре недели, чтобы подзарядить батарейки во время августовского перерыва, постараться проанализировать полученные данные и понять, как мы можем прибавить, чтобы показать максимальный результат в оставшихся гонках. — Чем планируешь заняться в этот небольшой отпуск? — Мы только что закончили тесты в Венгрии, после которых я вернусь в Монако, и, наверное, мы поедем с Келли отдохнуть (Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира "Формулы-1" Нельсона Пике, девушка Квята. — Прим. Лайфа).

— В один из последних своих приездов в Москву ты проводил урок физкультуры в школе. Тебе понравилось? — Да, это хорошие воспоминания! Я был приглашён на встречу со студентами МФТИ, посвящённую 70-летию образования этого вуза. Там было очень много людей, которые окончили этот институт в разное время, и студенты, которые учатся там сейчас. Все знают, что физтех — это мировой бренд в сфере научного образования, поэтому мне было интересно впервые побывать там и лично познакомиться со студентами, ведь в руках этих неординарных ребят будущее российской науки. Поэтому я очень благодарен Acronis и лично Сергею Белоусову за эту возможность. И, конечно, самая запоминающаяся встреча была в физтех-лицее им. Капицы. Меня тепло встретили ребята, которые там учатся. Мы много общались и провели урок физкультуры. Я с удовольствием готов сделать это ещё не один раз, — отметил Даниил Квят.

Год назад в рамках Гран-при Венгрии команда "Формулы-1" Toro Rosso начала долгосрочное сотрудничество с международной ИТ-компанией Acronis. В 2017 году партнёрство вышло на новый уровень, когда гоночная команда начала применять технологии Acronis для безопасного обмена корпоративной информацией. Но, как рассказал Квят, он и сам пользуется этим в личной жизни. — У меня есть Acronis True Image на телефоне и ноутбуке, чтобы хранить фото и видео и синхронизировать их. Я ведь много путешествую, и в каждой стране, куда мы приезжаем выступать, обычно удаётся выкроить несколько часов, чтобы погулять по городу и пофотографировать достопримечательности. Конечно, не хотелось бы потерять все эти воспоминания в случае потери телефона. Кроме того, фото и видео на новых телефонах занимают очень много места, а в облаке Acronis есть столько места, сколько нет ни в одном телефоне, — заключил Квят.