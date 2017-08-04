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Регион
Опубликовано 4 августа 2017, 13:27

Соперником ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов стал "Янг Бойз"

&nbsp;Фото&nbsp;&copy; Соцсети

 Фото © Соцсети

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов, где определился соперник столичной команды.

Соперниками ЦСКА стал футбольный клуб "Янг Бойз" из Швейцарии. Это один из самых успешных клубов страны. "Янг Бойз" — многократный чемпион и обладатель кубка Швейцарии.

Отметим, что первый матч пройдёт в Швейцарии 15/16 августа, а ответная игра состоится в Москве 22/23 августа.

Десять победителей раунда плей-офф присоединятся на групповом этапе к остальным 22 клубам, которые напрямую попали в основную сетку.

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Галина Глазко
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