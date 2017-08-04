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Регион
Опубликовано 4 августа 2017, 19:58

Кузнецова нашла нарушения в интернате, где сироты рубили борщевик голыми руками

Пажгинская школа-интернат. Фото: БНК

Пажгинская школа-интернат. Фото: БНК

Инцидент произошёл в Пажгинской школе-интернате в Коми. В результате шестеро детей получили сильные ожоги.

Проверка, инициированная детским омбудсменом Анной Кузнецовой, подтвердила нарушения в интернате для сирот в Коми. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

Ожоги, которые получил один из детей. Фото: БНК

Ожоги, которые получил один из детей. Фото: БНК

— Установлен факт привлечения воспитанников интерната к рубке борщевика на территории учреждения с нарушениями требований СанПиН. Также установлено получение воспитанниками химических ожогов кожи в результате контакта с борщевиком, при этом телесные повреждения у двоих воспитанников квалифицированы как причинение лёгкого вреда здоровью, — сообщается по результатам проверки.

При этом отмечается, что руководство интерната отрицало, что выгнало детей рубить ядовитый борщевик лопатами без рукавиц и спецодежды. Напомним, ранее педиатр заведения говорил, что "борщевик на жаре сам брызгается соком".

Напомним, ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства разобраться в ситуации.

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Екатерина Котова
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