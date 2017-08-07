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Регион
Опубликовано 7 августа 2017, 07:10

КНДР осудила санкции Совбеза ООН и пообещала применить меры против США

Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В Северной Корее пояснили, что введут ответные меры в отношении Вашингтона, если там продолжат свою "враждебную политику".

В Северной Корее осудили новые санкции, которые решил ввести Совет Безопасности ООН, сообщает агентство Рёнхап. Кроме того, в КНДР пообещали применить ответные меры и в отношении Вашингтона, если тот продолжит свою "враждебную политику" против Пхеньяна.

Причём, по данным агентства, в заявлении северокорейских властей речь идёт о крайних мерах. Однако, какой именно ответ может последовать со стороны Пхеньяна, пока не известно.

5 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая ужесточает санкции против Северной Кореи.

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Янковская Ольга
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