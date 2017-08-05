Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций в отношении КНДР

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых экономических санкций в отношении КНДР, передаёт AFP.
#BREAKING UN Security Council unanimously adopts tougher sanctions on North Korea— AFP news agency (@AFP) 5 августа 2017 г.
Ранее Лайф сообщал, что резолюция Совбеза ООН, разработанная США, направлена на сокращение экспортного дохода КНДР путём запрета на торговлю углём, железом, свинцом и морепродуктами. Кроме того, документ не позволит странам увеличивать нынешнее число трудовых мигрантов из Северной Кореи, а также ставит под запрет новые совместные предприятия с Пхеньяном.
- Популярные
- По времени