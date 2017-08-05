Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций в отношении КНДР

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Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций в отношении КНДР

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Фото: © REUTERS/Denis Balibouse

Предполагается, что полное выполнение ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна на $1 млрд. Сейчас они составляют около $3 млрд.

Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых экономических санкций в отношении КНДР, передаёт AFP.

Ранее Лайф сообщал, что резолюция Совбеза ООН, разработанная США, направлена на сокращение экспортного дохода КНДР путём запрета на торговлю углём, железом, свинцом и морепродуктами. Кроме того, документ не позволит странам увеличивать нынешнее число трудовых мигрантов из Северной Кореи, а также ставит под запрет новые совместные предприятия с Пхеньяном.

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