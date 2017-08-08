В Госдуме отреагировали на призыв Киева к украинцам не ездить в Россию

Ранее украинский министр заявил, что гражданам страны "нечего ездить в Россию" без особого повода.

Если украинцам диктуют, куда им ездить, а куда нет, то ни о какой "свободной демократической Украине" не может быть и речи. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил первый заместитель председателя Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

— Очевидно, что это обезумевший от прилива националистических чувств чиновник, который предписывает людям на Украине ездить туда, куда надо, и не ездить туда, куда не надо, и это называется в целом "свободной демократической Украиной". Всё это вместе взятое является оксюмороном, — прокомментировал Затулин заявление украинского министра Омеляна.

По мнению депутата Госдумы, запрет на поездки в Россию нисколько не ускорит продвижение Украины в Европу.

— Если людям запрещают ездить в Россию, кроме как по срочным поводам, и считают, что это и есть гарантия продвижения Украины в Европу, значит, продвижение Украины в Европу очень ущербно, — заявил Затулин.