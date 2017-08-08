В США чиновникам запретили использовать термин "изменение климата"

Теперь вместо него госслужащие будут употреблять витиеватую конструкцию "экстремальные погодные условия".

Министерство сельского хозяйства США нашло оригинальный способ бороться с угрозой глобального потепления. Служащим органа запретили использовать в официальной переписке и документах термин "изменение климата". Об этом пишет The Guardian.

В список запрещённых фраз попали "изменение климата" и "адаптация к изменению климата", которые теперь надлежит заменять более витиеватыми конструкциями "экстремальные погодные условия" и "устойчивость к экстремальным погодным условиям".

Также под эмбарго теперь страшное "сокращение парниковых газов". Вместо него предлагают использовать сочетание слов "повышение эффективности использования питательных веществ".

Многие сотрудники министерства выразили неудовольствие нововведением. По их мнению, ориентироваться нужно прежде всего на профессионализм, а не на вкусы новой администрации.