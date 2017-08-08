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Регион
Опубликовано 8 августа 2017, 16:33

Фанаты "Спартака" — Шнурову: В Питере — пять, в "Спартаке" — 22

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Объединение активных болельщиков красно-белых "Фратрия" ответило на новый петербургский мем "В Питере — пять", родившийся после разгрома "Спартака" "Зенитом" со счётом 5:1.

На своей странице в "Твиттере" фанаты опубликовали запись, в которой они сравнили количество завоёванных петербуржцами и москвичами титулов чемпионов страны. Напомним, у "Зенита" таких трофеев именно пять. А "Спартак" за свою историю 10 раз становился чемпионом СССР и 12 раз — России.

"В Питере — пять, в "Спартаке" — 22. Свободны", — написали болельщики действующих чемпионов России.

Напомним, после победы "Зенита" солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров переделал песню "В Питере — пить" на новый, современный лад.

#впитерепять

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

После четырёх туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ с 12 очками, "Спартак" — 10-е с 5 баллами.

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Дмитрий Кузнецов
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