Фанаты "Спартака" — Шнурову: В Питере — пять, в "Спартаке" — 22

Объединение активных болельщиков красно-белых "Фратрия" ответило на новый петербургский мем "В Питере — пять", родившийся после разгрома "Спартака" "Зенитом" со счётом 5:1.

На своей странице в "Твиттере" фанаты опубликовали запись, в которой они сравнили количество завоёванных петербуржцами и москвичами титулов чемпионов страны. Напомним, у "Зенита" таких трофеев именно пять. А "Спартак" за свою историю 10 раз становился чемпионом СССР и 12 раз — России.

"В Питере — пять, в "Спартаке" — 22. Свободны", — написали болельщики действующих чемпионов России.