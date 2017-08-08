"На войне как на войне". Миронов предлагает ввести санкции против Coca-Cola

По мнению лидера эсеров, Москва должна ввести ответные меры в отношении американских компаний, ориентированных на массового покупателя в России.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов разработал комплексный ответ на новые антироссийские санкции США. Эсер предлагает вывести валютные резервы России из американских казначейских облигаций США и одновременно ввести контрсанкции против западных компаний, ориентированных на массового покупателя на территории нашей страны.

Среди таких компаний Миронов называет Coca-Cola, Mars и некоторые другие.

— Прилавки наших магазинов пестрят заокеанскими брендами. Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Cola-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снеков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией, — приводит слова политика его пресс-служба.

Кроме того, Миронов считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведённого в странах, участвующих в антироссийских санкциях, а также заблокировать доступ косметических товаров и товаров бытового назначения таких марок, как Procter & Gamble и Johnson & Johnson.

На войне как на войне. А в случае с Россией любой агрессор должен понимать, что чем сильнее он бьёт, тем сильнее получит ответ Лидер "Справедливой России"