"На войне как на войне". Миронов предлагает ввести санкции против Coca-Cola
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По мнению лидера эсеров, Москва должна ввести ответные меры в отношении американских компаний, ориентированных на массового покупателя в России.
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов разработал комплексный ответ на новые антироссийские санкции США. Эсер предлагает вывести валютные резервы России из американских казначейских облигаций США и одновременно ввести контрсанкции против западных компаний, ориентированных на массового покупателя на территории нашей страны.
Среди таких компаний Миронов называет Coca-Cola, Mars и некоторые другие.
— Прилавки наших магазинов пестрят заокеанскими брендами. Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Cola-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снеков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией, — приводит слова политика его пресс-служба.
Кроме того, Миронов считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведённого в странах, участвующих в антироссийских санкциях, а также заблокировать доступ косметических товаров и товаров бытового назначения таких марок, как Procter & Gamble и Johnson & Johnson.
На войне как на войне. А в случае с Россией любой агрессор должен понимать, что чем сильнее он бьёт, тем сильнее получит ответ
Отметим, ранее сенатор Алексей Пушков призвал ввести санкции против McDonald's. Поводом стали снимки, на которых запечатлены антисанитарные условия на кухне заведения в США.