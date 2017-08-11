Вашингтон может ответить Москве ликвидацией её генконсульства

У России в США расположены четыре генеральных консульства, в то время как у Соединённых Штатов в РФ — только три.

Вашингтон может ответить на дипломатические санкции Москвы закрытием одного из российских генконсульств на территории США. Как пишет «Коммерсант», у России в Соединённых Штатах четыре генконсульства, а у США в РФ — только три.

Ответ по этому вопросу может быть получен до 1 сентября. США таким образом ответят на санкции, которые российская сторона ввела к американским дипломатам. Напомним, они подразумевают существенное сокращение штата Посольства США в Москве и арест ряда объектов недвижимости.

Генеральные консульства США в РФ расположены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Четыре российских генконсульства на американской территории базируются в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Источники газеты не уточняют, какое российское генконсульство будет подставлено под удар.

Лайф писал о требовании РФ по сокращению сотрудников американских дипмиссий на её территории. Речь идёт о конечном количестве в 455 человек — столько человек служит в российских диппредставительствах в США. Между тем в штат американских структур в России входит порядка 1200 сотрудников.