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Регион
Опубликовано 11 августа 2017, 00:35

Вашингтон может ответить Москве ликвидацией её генконсульства

Флаги России и США. Фото: &copy; REUTERS/Tatyana Makeyeva

Флаги России и США. Фото: © REUTERS/Tatyana Makeyeva

У России в США расположены четыре генеральных консульства, в то время как у Соединённых Штатов в РФ — только три.

Вашингтон может ответить на дипломатические санкции Москвы закрытием одного из российских генконсульств на территории США. Как пишет «Коммерсант», у России в Соединённых Штатах четыре генконсульства, а у США в РФ — только три.

Ответ по этому вопросу может быть получен до 1 сентября. США таким образом ответят на санкции, которые российская сторона ввела к американским дипломатам. Напомним, они подразумевают существенное сокращение штата Посольства США в Москве и арест ряда объектов недвижимости.

Генеральные консульства США в РФ расположены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Четыре российских генконсульства на американской территории базируются в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Источники газеты не уточняют, какое российское генконсульство будет подставлено под удар.

Лайф писал о требовании РФ по сокращению сотрудников американских дипмиссий на её территории. Речь идёт о конечном количестве в 455 человек — столько человек служит в российских диппредставительствах в США. Между тем в штат американских структур в России входит порядка 1200 сотрудников.

Ранее стало известно, что за решение о выдворении дипломатов президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина. По его словам, эта мера позволит Соединённым Штатам серьёзно сократить свои расходы.

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Димитрий Алексиевич
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