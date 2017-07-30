Путин назвал число дипломатов США, которых выдворят из России

Глава государства считает, что это будет вполне чувствительный для Соединённых Штатов ответный шаг России.

Президент РФ Владимир Путин назвал точное число сотрудников дипломатических представительств США, которые должны прекратить работу в России. Это мера, принятая РФ в ответ на подобные действия США, принятые в конце прошлого года.

— Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор ещё работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации, — отметил глава государства в интервью ВГТРК.

Напомним, 27 июля Сенат США утвердил закон об ужесточении санкций в отношении России. Вскоре МИД РФ опубликовал заявление о том, что с 1 августа приостанавливается использование Посольством США дачи в Серебряном Бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице. Штатам предложено довести число дипломатов в России до количества российских дипломатов в США — сократить до 455 человек.