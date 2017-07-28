МИД РФ: Ограничение численности дипломатов США начнёт действовать с 1 сентября

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МИД РФ: Ограничение численности дипломатов США начнёт действовать с 1 сентября

2021

Фото:РИА Новости/Илья Питалев

Ранее Москва потребовала сократить количество американских дипломатов на территории РФ до 455 человек и лишила США посольской дачи в Серебряном Бору.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что часть контрсанкций против США начнёт действовать с начала осени.

— 28 июля американской стороне были объявлены меры по сокращению дипломатического присутствия США в РФ, а также по приостановке использования объектов дипнедвижимости, принадлежащих Посольству Соединённых Штатов. Первая часть этих мер вводится с 1 сентября, — пояснил Рябков.

Напомним, ранее посол США в РФ Джон Теффт выразил протест из-за введения ответных ограничений. Позже дипломата вызвали в МИД РФ и вручили ему текст заявления об ответных мерах.

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