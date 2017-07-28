Теффт выразил протест из-за ответных мер МИД РФ на санкции США

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Теффт выразил протест из-за ответных мер МИД РФ на санкции США

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Посол США в России Джон Теффт. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

При этом дипмиссия уже направила уведомление внешнеполитического ведомства в Вашингтон.

Посол США в РФ Джон Теффт выражает протест из-за решения российского внешнеполитического ведомства сократить число американских дипломатов и лишить их дачи в Серебряном Бору в ответ на санкции Штатов.

— Мы получили уведомление российских властей. Посол Джон Теффт выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления, — говорится в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон.

Как ранее сообщалось, конгресс и сенат США одобрили законопроект о введении новых санкций. В ответ МИД РФ решил лишить американских дипломатов посольской дачи в Серебряном Бору в Москве, а заодно предложил сократить число сотрудников дипмиссии на всей территории нашей страны. Примечательно, что президент России Владимир Путин одобрил ответные санкции в отношении американских дипломатов.

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