Теффт выразил протест из-за ответных мер МИД РФ на санкции США

При этом дипмиссия уже направила уведомление внешнеполитического ведомства в Вашингтон.

Посол США в РФ Джон Теффт выражает протест из-за решения российского внешнеполитического ведомства сократить число американских дипломатов и лишить их дачи в Серебряном Бору в ответ на санкции Штатов.

— Мы получили уведомление российских властей. Посол Джон Теффт выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления, — говорится в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон.

Как ранее сообщалось, конгресс и сенат США одобрили законопроект о введении новых санкций. В ответ МИД РФ решил лишить американских дипломатов посольской дачи в Серебряном Бору в Москве, а заодно предложил сократить число сотрудников дипмиссии на всей территории нашей страны. Примечательно, что президент России Владимир Путин одобрил ответные санкции в отношении американских дипломатов.