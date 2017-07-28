Путин одобрил ответные санкции в отношении американских дипломатов

Сотрудников Посольства США лишили дачи в Серебряном Бору, а также потребовали сократить численность дипмиссии до 455 человек.

Президент РФ Владимир Путин одобрил ответные меры МИД страны по отношению к американским дипломатам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом, — заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что ответные меры связаны в первую очередь с новым законом об антироссийских санкциях, и ответил, что Кремлю пока нечего добавить к изложенному в заявлении МИД.

Напомним, ухудшение отношений между РФ и США на дипломатическом уровне началось после того, как администрация Барака Обамы закрыла доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипсобственностью.

Российская сторона до сегодняшнего дня не принимала ответных мер, лишь напоминая Вашингтону о принципе взаимности.

Ранее, в пятницу, стало известно, что МИД РФ всё-таки реализовал зеркальные меры по отношению к сотрудникам дипмиссии США, лишив их доступа к посольской даче в Серебряном Бору, а также потребовав сократить численность американских дипломатов в России до 455 человек.