Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 августа 2017, 13:03

"Боруссия" борется со "Спартаком" за бразильского форварда Луана

Фото:&nbsp;&copy; Twitter/confortistefano

Фото: © Twitter/confortistefano

По информации Correiodopovo.com, дортмундский футбольный клуб заинтересован в услугах 24-летнего нападающего, которого в ближайшее время надеется подписать наставник красно-белых Массимо Каррера.

"Боруссия" в ближайшее время выступит с официальным трансферным предложением Луану и клубу "Гремио", за который сейчас вступает форвард, — сообщает портал.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что московский "Спартак" уже согласовал трансфер бразильца с его действующей командой, однако с самим игроком пока договориться не удалось.

В прошлом сезоне Луан провёл в составе "Гремио" 22 встречи, в которых забил 11 голов.

BannerImage
Ульяна Аксёнова
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ФК «Боруссия»
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar