"Боруссия" борется со "Спартаком" за бразильского форварда Луана

По информации Correiodopovo.com, дортмундский футбольный клуб заинтересован в услугах 24-летнего нападающего, которого в ближайшее время надеется подписать наставник красно-белых Массимо Каррера.

"Боруссия" в ближайшее время выступит с официальным трансферным предложением Луану и клубу "Гремио", за который сейчас вступает форвард, — сообщает портал.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что московский "Спартак" уже согласовал трансфер бразильца с его действующей командой, однако с самим игроком пока договориться не удалось.