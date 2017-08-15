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Регион
Опубликовано 15 августа 2017, 23:07

Неизвестные хакеры атаковали шотландский парламент

Здание парламента Шотландии. Фото: &copy; Facebook/Официальная группа шотландского парламента

Здание парламента Шотландии. Фото: © Facebook/Официальная группа шотландского парламента

Исполнительный глава шотландского парламента Пол Грайс заявил о том, что неизвестные хакеры атаковали законодательный орган королевства и при помощи так называемого метода грубой силы (brute force) пытались получить доступ к внутренним системам. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

По словам Грайса, атака, вовремя замеченная и нейтрализованная сотрудниками по кибербезопасности, напоминала ту, которой в июне этого года подвергся британский парламент. Впрочем, именно после той атаки внимание к вопросам интернет-грамотности среди законодателей помогло избежать взлома паролей.

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Кирилл Бондарь
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