Неизвестные хакеры атаковали шотландский парламент

Исполнительный глава шотландского парламента Пол Грайс заявил о том, что неизвестные хакеры атаковали законодательный орган королевства и при помощи так называемого метода грубой силы (brute force) пытались получить доступ к внутренним системам. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

По словам Грайса, атака, вовремя замеченная и нейтрализованная сотрудниками по кибербезопасности, напоминала ту, которой в июне этого года подвергся британский парламент. Впрочем, именно после той атаки внимание к вопросам интернет-грамотности среди законодателей помогло избежать взлома паролей.