Старик должен быть уничтожен: Как охотились за Троцким Оглавление Изгнание Четвёртый интернационал Критика Сталина Покушение Рамон Меркадер 20 августа 1940 года в Мехико агентом НКВД Рамоном Меркадером было совершено покушение на Льва Троцкого. Тот скончался на следующий день. Зачем Сталину понадобилось убивать Троцкого? 21970 21970 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia.org

Лев Троцкий был вторым человеком в СССР после Ленина. Это объяснялось как интеллектуальным уровнем Троцкого, так и его огромным вкладом в революцию. Фактически октябрьский захват власти готовил именно он, Ленин в это время отсиживался в финском подполье. В годы Гражданской войны Троцкий руководил всей армией, и во многом его усилиями РККА удалось одержать победу. В общем, его авторитет был незыблем, и было очевидно, что именно он станет преемником вождя пролетариата.

Однако в партии Троцкого не любили. До революции он примыкал к "межрайонцам", которые пытались примирить большевиков и меньшевиков. К первым Троцкий окончательно перешёл только в 1917 году, приведя и своих людей. Поэтому другие большевики считали его выскочкой. Кроме того, его недолюбливали ещё по двум причинам. Во-первых, он смотрел на всех остальных видных большевиков и даже членов ЦК свысока, считая себя намного умнее всех и всячески это демонстрируя. Во-вторых, он действительно был умнее.

На площади Свердлова Лев Давидович Троцкий, председатель Совнаркома РСФСР Владимир Ильич Ленин и Лев Борисович Каменев (слева направо). Фото © ИТАР-ТАСС

Поэтому после смерти Ленина почти все видные большевики объединились в блок, чтобы свалить Троцкого. Им это удалось. Главной его ошибкой стало то, что он слишком уповал на демагогию и теоретизирование. Против него действовали аппаратными интригами, это был такой лом, против которого не было приёма. Единственное, что он мог сделать, это отвечать тем же. Но он оказался не приспособлен к аппаратной борьбе, чрезмерно увлёкшись громкими лозунгами и агитацией.

Поначалу какое-то подобие дискуссии ещё сохранялось, но её интеллектуальный градус неумолимо понижался. Через несколько лет на партийных выступлениях в Троцкого кидали книги и стаканы.

Изгнание

В 1927 году Троцкий был исключён из партии, а через несколько месяцев его выслали в Алма-Ату. Но и там он продолжил выступать со своей платформой, уже в узком кругу. Через год Троцкого высылают из СССР. Это был максимум, который Сталин мог позволить себе на тот момент. О суде над Троцким пока что не могло быть и речи, обстановка 1929–1930 годов ещё сильно отличалась от того, что ожидало в 1937 году. Да и Сталин ещё по-настоящему не освоился с рычагами власти. Троцкому даже удалось вывезти с собой огромный архив его документов и личной переписки, что Сталин позднее считал сильнейшим упущением. За этим архивом охотились агенты НКВД вплоть до конца 30-х годов.

На пароходе "Ильич" Троцкий выехал в Турцию, где, впрочем, надолго не задержался, вскоре перебравшись во Францию. Однако репутация Троцкого была хорошо известна во всём мире. Как только французы заметили, что Троцкий встречается с левыми деятелями, они потребовали от него покинуть страну из опасения, что он готовит революцию.

Лидеры Левой оппозиции в 1927 году незадолго до их высылки из Москвы. Фото © Wikipedia

Ему предоставила политическое убежище Норвегия, где к власти пришли социалисты. Однако под давлением СССР Троцкий был выслан и оттуда. Единственной страной, которая пожелала его принять, стала Мексика, где у власти были левые, но вместе с тем не было дипломатических отношений с СССР.

Четвёртый интернационал

Даже будучи в изгнании, Троцкий не прекращал политической деятельности. Однако он был надёжно изолирован от СССР и не имел ни малейшей возможности влиять на политическую обстановку внутри страны и бороться за власть. Тем более что в середине 30-х состоялся ряд политических процессов, на которых осудили и расстреляли как действительных сторонников Троцкого, так и людей, вообще не имевших к нему отношения и не связанных с троцкистами. При этом на них навешивали самые невероятные обвинения.

В СССР Троцкий не мог бороться со Сталиным, а вот за пределами Союза он мог навязать ему конкуренцию. Тем более что многие западные коммунисты со смешанными чувствами наблюдали уничтожение в Советском Союзе старой революционной гвардии.

После победы Октябрьской революции Ленин провозгласил Третий интернационал, в который вступали партии, поддерживавшие революционный путь захвата власти. Аппарат Коминтерна находился в Москве, через советскую столицу шли финансовые потоки. Западные и восточные компартии очень скоро оказались в полной зависимости от этой структуры. Москва располагала ресурсами и средствами, не сравнимыми ни с какими из тех, что эти партии имели у себя на родине. Но взамен она требовала беспрекословной лояльности. Для кого-то это было неприемлемо, но многие вожди коммунистов рассматривали такую службу как весьма выгодную.

Именно Коммунистический интернационал поначалу стал главным полем битвы Сталина и Троцкого. Вождь государства и вождь революции пытались перетянуть на свою сторону как можно больше сторонников из числа коммунистических партий и движений. На стороне Сталина были деньги, ресурсы и мощь огромного государства. На стороне Троцкого — авторитет вождя революции и левого мыслителя-теоретика.

Владимир Ильич Ленин © Фотохроника ТАСС

Большая часть партий осталась на стороне Сталина. Вокруг Троцкого сгруппировались только те, кто был недоволен авторитарными порядками в Коминтерне. Но были и удачи: в нескольких странах от коммунистических партий откололись соратники Троцкого, создав свои собственные движения. Наибольшего успеха Троцкий добился в США, где местную компартию покинул один из её основателей и лидеров — Джеймс Кэннон, создавший троцкистскую Социалистическую партию Америки. На платформу Троцкого перешёл и бывший лидер канадской компартии.

Усилиями Троцкого все исключённые за левый уклон из Коминтерна партии и движения объединились в Четвёртый интернационал. Его ресурсы, конечно, были совершенно несопоставимы с ресурсами Коминтерна, на который работал весь огромный СССР. Это стало одной из существенных причин, подтолкнувших Сталина к решению об убийстве Троцкого.

Дело в том, что советский вождь не терпел никаких фракций внутри партии и вообще любых отклонений от заданной им генеральной линии. А Четвёртый интернационал не только выставлял себя в качестве альтернативы, но и претендовал на истинную преемственность от Ленина. Эта организация не вредила внутрисоветским позициям Сталина, но за пределами СССР он был значительно уязвимее и имел меньше рычагов давления.

Критика Сталина

Кроме прочего, оба коммунистических лидера вели друг против друга и словесную вендетту. Вообще, Сталин и Троцкий терпеть друг друга не могли ещё со времён первой дореволюционной встречи. Потом они серьёзно конфликтовали в годы Гражданской войны, в годы борьбы за власть. Но в 30-е они совершенно потеряли приличия и кинулись обвинять друг друга во всех мыслимых и немыслимых грехах.

В период массовых репрессий 30-х годов в Союзе были расстреляны десятки тысяч человек за реальные или мнимые симпатии к Троцкому. При этом им предъявлялись совершенно невообразимые обвинения в том, что они якобы готовили теракты против Сталина по заданию гадкого двурушника и наймита германского фашизма Троцкого. В ответ Троцкий обвинял Сталина в предательстве революции, интриганстве, уничтожении конкурентов и в том, что его режим неизбежно эволюционирует до степени сотрудничества с фашизмом.

Сталин выступает с официальным Политическим отчётом ЦК, 1934 год. Фото © Wikipedia

Троцкий перешёл к наиболее яростной критике Сталина после смерти своего сына, в которой он винил агентов НКВД. Личная вендетта Троцкого была не менее опасна, чем его политические амбиции. Ведь он на тот момент был одним из двух человек в мире, наиболее осведомлённых о ключевых партийных событиях. Вторым человеком был сам Сталин. Когда в СССР началось создание культа личности и роль Сталина в революционных событиях и событиях Гражданской войны стала мифологизироваться, Троцкий со ссылками на документы из своего архива разбивал их в пух и прах. В СССР эти сведения не просачивались, но западные левые читали внимательно.

В 1939 году СССР заключает с Германией пакт о ненападении. А французские коммунисты по приказу Коминтерна попытались саботировать мобилизацию во французскую армию на войну с немцами, объявив эту войну империалистической. Лидер компартии Морис Торез, заочно приговорённый к смертной казни за дезертирство, бежит в СССР.

Эти события всколыхнули левых по всему миру. Выходило, что Троцкий был прав. В компартиях вновь началось брожение. А Троцкий кинулся развивать успех. Сразу же после начала Второй мировой войны он пишет одну из своих самых резких статей — "Сверхборджиа в Кремле". Материал был написан по заказу американского журнала Life, но получился столь скандальным, что редакция испугалась его публиковать, хотя и выплатила Троцкому гонорар.

В этой статье он практически открыто намекал на то, что вождь мировой революции товарищ Ленин был отравлен Сталиным. Материал рисовал советского лидера подлинным гением коварных интриг и вероломства. Позднее статья всё же была опубликована, но в других изданиях и в сжатом виде. И Сталин, разумеется, ознакомился с ней.

Но это был только первый удар. В резерве у Троцкого была тяжёлая артиллерия. Он начал работу над книгой "Сталин", которая должна была стать наиболее фундаментальным трудом об этом человеке. Для советского вождя ситуация осложнялась тем, что Троцкий действительно очень много знал. Фактически он остался единственным неподконтрольным человеком, кто был хорошо осведомлён о деятельности молодого Сталина, о его интригах ленинского периода, об отношении к нему со стороны старых большевиков. Все остальные, знавшие это, к тому моменту были либо мертвы, либо остались на стороне Сталина.

К окончательному решению об убийстве Сталина подтолкнула целая совокупность факторов. Во-первых, политическая деятельность Троцкого и создание нового Интернационала. Во-вторых, его личные нападки на Сталина. В-третьих, его колоссальная осведомлённость. В-четвёртых, слабость троцкистов. Всё движение держалось исключительно на харизме самого Троцкого, рядом с ним не было ни одной фигуры, способной хоть как-то сравниться с ним.

На совещании с руководителями спецслужб Сталин заявил: "Старик (одна из революционных партийных кличек Троцкого. — Прим. ред.) должен быть устранён в течение года".

Покушение

Однако сделать это было не так уж просто. Троцкий находился под охраной, и к нему ещё надо было как-то подобраться. Кроме того, подозрение сразу же пало бы на агентов НКВД, и этот вопрос тоже надо было как-то решить, чтобы отвести подозрения.

Ещё во время пребывания Троцкого в Норвегии в его окружение под видом убеждённой троцкистки была внедрена испанка Африка де Лас Эрас Гавилан. Однако её пришлось отозвать после скандального бегства видного советского агента Орлова-Фельдбина. Он отвечал за многие нелегальные операции в Европе, но после того, как началось уничтожение советских агентов в рамках большого террора, понял, куда дует ветер, и бежал в США. Орлов оставил послание, в котором пообещал раскрыть все советские нелегальные агентурные сети на Западе, если с ним или с кем-то из его родных что-то случится. Поскольку он действительно знал очень много, Сталин побоялся его провоцировать, и Орлов был едва ли не единственным разведчиком-беглецом, за которым не было охоты.

Африка де лас Эрас Гавилан. Фото © Wikipedia

Охотой на Троцкого руководил высокопоставленный сотрудник НКВД Наум Эйтингон. По его поручению были сформированы две группы агентов, которые готовились к операции. 24 мая 1940 года состоялось первое покушение. Группа из нескольких человек под руководством мексиканского художника-коммуниста Давида Сикейроса атаковала жилище Троцкого. Переодетые в форму мексиканских полицейских, они изрешетили дом из оружия. Однако Троцкий и его семья не пострадали, поскольку легли на пол.

Мексиканская компартия, стоявшая на сталинских позициях, поначалу заявляла, что покушение Троцкий организовал сам на себя, ради пиара и популярности. Однако через несколько дней полиция вышла на налётчиков. Все они были арестованы, некоторые из них оказались членами компартии. Тогда мексиканские коммунисты заявили, что это были провокаторы.

Тем не менее задержанные уверяли, что не имели намерений убивать Троцкого, а хотели только попугать его, чтобы он уехал из страны.

В это время к операции готовилась вторая группа.

Рамон Меркадер

Теперь действовать предстояло иначе. После налёта Троцкому была выделена государственная охрана, а его дом был укреплён на случай штурма. Поэтому убить Троцкого должен был одиночка, подобравшись к нему как можно ближе. Но для этого требовалось заручиться доверием жертвы.

Рамон Меркадер. Фото © Wikipedia

Этим одиночкой стал Рамон Меркадер. Он родился в весьма богатой испанской семье. Под влиянием матери, убеждённой коммунистки, он сам проникся левыми идеями. Когда в стране началась Гражданская война, завербовался в армию республиканцев. В то время в Каталонии хозяйничали советские чекисты. Они курировали массу секретных операций, начиная от вывоза испанского золота и заканчивая вывозом паспортов иностранных добровольцев, приехавших воевать в интербригадах (эти паспорта потом передавались агентам советских спецслужб в Европе). Попутно они завербовали в Испании множество иностранцев и местных жителей. Одной из завербованных оказалась мать Меркадера, привлёкшая к работе на НКВД и сына. Завербован он был непосредственно Эйтингоном, курировавшим операцию по устранению Троцкого.

Под видом сына богатого бельгийского дипломата Меркадер соблазнил Сильвию Агелофф, чья сестра работала одной из секретарш Троцкого. Богатый и симпатичный бельгиец был очень настойчив, и пара решила пожениться. Так он вошёл в круг общения семьи Агелофф, откуда было одно рукопожатие до Троцкого.

Тем не менее Меркадер не форсировал события и не искал встреч с Троцким, хотя неизменно с большим почтением отзывался о нём в частных беседах. С начала 1940 года Сильвия также стала трудиться в секретариате вместе с сестрой. У Меркадера наконец появился шанс подобраться к вожделенной цели.

Под предлогом встреч с любимой женщиной Меркадер начал посещать дом Троцкого с весны 1940 года. Периодически он сталкивался и со своей будущей жертвой. Меркадер не упускал случая поведать Троцкому о своём преклонении перед ним. В конце концов ему удалось войти в доверие.

20 августа 1940 года Меркадер в очередной раз посетил дом Троцкого. На этот раз он пришёл не к девушке, а к революционеру. С собой у него была статья о троцкизме, которую он хотел показать ему. Троцкий пригласил молодого человека в дом и начал читать. Тем временем Меркадер достал из-под плаща топор-ледоруб и зашёл за спину жертве. Он рассчитывал одним ударом убить его, после чего бесшумно покинуть дом. Неподалёку его ждал автомобиль, в котором сидели его мать и сам Эйтингон, которые должны были вывезти его.

Мексиканские детективы представляют оружие, которым пользовался советский агент Рамон Меркадер. Фото © Getty Images / Archiv Gerstenberg / Ullstein Bild

Однако Меркадер не имел опыта в таких делах. Он со всего размаху ударил Троцкого топором по голове, но тот не упал, а громко закричал. Из-за этого убийца растерялся и на несколько секунд оцепенел. Этого хватило, чтобы в комнату забежали охранники и начали избивать его. Хотя рана была глубокой, Троцкий ещё был в сознании и потребовал не убивать Меркадера, а как следует допросить его и выяснить, кто был заказчиком.

На следующий день Троцкий умер. Сталин не смог отказать себе в удовольствии собственноручно написать для "Правды" некролог своему заклятому врагу: "В могилу сошёл человек, чьё имя с презрением и проклятием произносят трудящиеся во всём мире, человек, который на протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда — Большевистской партии. Троцкий запутался в своих собственных сетях, дойдя до предела человеческого падения. Его убили его же сторонники. С ним покончили те, кого он учил предательству и злодеяниям против рабочего класса, против Страны Советов. Троцкий, организовавший злодейское убийство Кирова, Куйбышева, М. Горького, стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний. Так бесславно кончил свою жизнь этот презренный человек, сойдя в могилу с печатью международного шпиона на челе".

Для СССР объяснение сошло, однако западные левые не жили в таком информационном вакууме. Естественно, в первую очередь подозрение пало на агентов НКВД. Меркадера передали полиции, но он давал противоречивые показания. То он заявлял, что он убеждённый троцкист, которому Троцкий приказал убить Сталина, а он не выдержал предательства и в порыве эмоций убил вождя. То убеждал, что Троцкий запрещал брак со своей секретаршей и якобы требовал расстаться с ней.

Следователям даже не удалось выяснить настоящее имя убийцы. На допросах он назывался бельгийцем Жаком Морнаром, но вскоре бельгийцы сообщили, что такого человека среди их подданных не значится. Настоящая личность Меркадера была раскрыта только шесть лет спустя, когда на Запад перебежал один из испанских коммунистов, лично знавший его. Он и сообщил, что убийцу Троцкого на самом деле зовут Рамон Меркадер. Вскоре информация о нём отыскалась в архивах франкистской Испании, где он значился как активный коммунист.

Рамон Меркадер, тайный агент, выдававший себя за друга и поклонника Льва Троцкого, ударил его топором-ледорубом по голове. Троцкий умер на следующий день. Фото © Getty Images / Hulton-Deutsch Collection / Corbis

Меркадера приговорили к 20 годам лишения свободы. Это было максимально возможное на тот момент наказание в Мексике. Свой срок он отбыл от первого до последнего дня. В 1960 году он был освобождён и перевезён на Кубу. Оттуда его забрали в СССР, где он получил новое имя — Рамон Лопес.

Сразу же после приезда он был награждён звездой Героя Советского Союза. Награду вручал лично глава КГБ Шелепин. Меркадер получил в Москве четырёхкомнатную квартиру и формально числился сотрудником Института марксизма-ленинизма. Разумеется, его реальной личности не знал никто, за исключением высокопоставленных руководителей. Незадолго до смерти он перебрался на Кубу, где и скончался в 1978 году.

Ещё при его жизни был снят фильм "Убийство Троцкого", в котором роль Меркадера исполнил безумно популярный на тот момент Ален Делон.

Что касается Троцкого, то его платформа продолжает оставаться заметным, хотя и не доминирующим течением в левом движении на Западе. Однако в СССР его имя было абсолютным табу вплоть до распада государства. Даже Горбачёв, реабилитировавший всех расстрелянных Сталиным коммунистов и осудивший репрессии, в том числе против классовых врагов, не нашёл в себе смелости заступиться за главного опального коммуниста в истории партии.

Авторы Евгений Антонюк