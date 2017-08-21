Авторы Mass Effect: Andromeda отказались от сюжетных дополнений

Разработчики далее будут развивать историю с помощью книг, комиксов и многопользовательских миссий.

Студия BioWare заявила, что однопользовательская кампания Mass Effect: Andromeda останется в прежнем виде. Игра не получит сюжетных дополнений.

BioWare отказалась от сюжетных дополнений Mass Effect: Andromeda Фото © Electronic Arts Inc.

Разработчики пообещали поддерживать многопользовательский режим, выпуская новый контент. Вместе с этим BioWare будет развивать вселенную Mass Effect с помощью книг и комиксов.