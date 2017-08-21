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Опубликовано 21 августа 2017, 08:09

Авторы Mass Effect: Andromeda отказались от сюжетных дополнений

Фото &copy; Electronic Arts Inc.

Фото © Electronic Arts Inc.

Разработчики далее будут развивать историю с помощью книг, комиксов и многопользовательских миссий.

Студия BioWare заявила, что однопользовательская кампания Mass Effect: Andromeda останется в прежнем виде. Игра не получит сюжетных дополнений.

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BioWare отказалась от сюжетных дополнений Mass Effect: Andromeda

Фото © Electronic Arts Inc.

Разработчики пообещали поддерживать многопользовательский режим, выпуская новый контент. Вместе с этим BioWare будет развивать вселенную Mass Effect с помощью книг и комиксов.

Напомним, Mass Effect: Andromeda вышла в марте 2017 года. Игроки и пресса негативно оценили спин-офф. Из-за слабых продаж BioWare Montreal превратили в студию поддержку. Серия Mass Effect теперь заморожена.

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Сергей Сурепин
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