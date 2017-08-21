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Опубликовано 21 августа 2017, 08:31

Руководитель BioWare готов продолжить Mass Effect

Кейси Хадсон возглавил команду разработчиков космического боевика в июле 2017 года.

Фото &copy;&nbsp;Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

Глава BioWare Кейси Хадсон работал над оригинальной трилогией Mass Effect. По его словам, он очень любит серию и хочет работать над ней в будущем.

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Глава BioWare хочет работать над продолжением Mass Effect

Фото © Electronic Arts

Кейси Хадсон покинул BioWare в 2014 году. На протяжении трёх лет разработчик занимался проектами для Microsoft Hololens.

Хадсон вернулся в компанию в июле 2017 года. Он занял руководящую должность, сменив Аарина Флинна, возглавлявшего BioWare с 2009 года.

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Сергей Сурепин
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