Руководитель BioWare готов продолжить Mass Effect

Глава BioWare Кейси Хадсон работал над оригинальной трилогией Mass Effect. По его словам, он очень любит серию и хочет работать над ней в будущем.

Глава BioWare хочет работать над продолжением Mass Effect Фото © Electronic Arts

Кейси Хадсон покинул BioWare в 2014 году. На протяжении трёх лет разработчик занимался проектами для Microsoft Hololens.