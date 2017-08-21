Руководитель BioWare готов продолжить Mass Effect
Кейси Хадсон возглавил команду разработчиков космического боевика в июле 2017 года.
Фото © Electronic Arts
Глава BioWare Кейси Хадсон работал над оригинальной трилогией Mass Effect. По его словам, он очень любит серию и хочет работать над ней в будущем.
Глава BioWare хочет работать над продолжением Mass Effect
Фото © Electronic Arts
Кейси Хадсон покинул BioWare в 2014 году. На протяжении трёх лет разработчик занимался проектами для Microsoft Hololens.
Хадсон вернулся в компанию в июле 2017 года. Он занял руководящую должность, сменив Аарина Флинна, возглавлявшего BioWare с 2009 года.