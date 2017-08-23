К расчленённому телу шведской журналистки был привязан кусок металла

По мнению правоохранительных органов, это была попытка скрыть убийство, похоронив тело женщины на дне моря.

Полиция Дании сообщила новые подробности по поводу гибели шведской журналистки Ким Уолл. Как рассказали в правоохранительных органах, к её расчленённому телу, найденному на берегу, был привязан кусок металла. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Kim Wall: Torso found amid search for submarine journalist https://t.co/0nU5XUoqg7 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2017

По версии следователей, это была попытка сделать так, чтобы тело утонуло и невозможно было обнаружить следы убийства.

Update on the disappearance of Kim Wall, a kind and talented journalist who has gone missing in Denmark https://t.co/stsBjw1jBU — Lorena O'Neil (@lorenaoneil) August 14, 2017