Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2017, 16:12

К расчленённому телу шведской журналистки был привязан кусок металла

По мнению правоохранительных органов, это была попытка скрыть убийство, похоронив тело женщины на дне моря.

Полиция Дании сообщила новые подробности по поводу гибели шведской журналистки Ким Уолл. Как рассказали в правоохранительных органах, к её расчленённому телу, найденному на берегу, был привязан кусок металла. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По версии следователей, это была попытка сделать так, чтобы тело утонуло и невозможно было обнаружить следы убийства.

Напомним, 10 августа журналистка Ким Уолл вышла в море на подводной лодке, созданной изобретателем Петером Мадсеном. Журналистка готовила материал про него. Вскоре с судна пришёл сигнал бедствия. Мадсена спасатели сняли с лодки, а расчленённое тело девушки было обнаружено на берегу. Изобретатель сказал, что она погибли в результате ЧП и он пытался её похоронить.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Швеция
  • Дания
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar