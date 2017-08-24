Сын Шумахера проедет на отцовском болиде на Гран-при Бельгии

На трассе "Спа" в Бельгии, где больше всего побед одержал Михаэль Шумахер, отметят важную дату.

18-летний сын известного гонщика, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик проедет несколько кругов на машине "Бенеттон" 1994 года перед воскресной гонкой. Именно на этом болиде ездил его отец. Таким образом будет отмечена 25-я годовщина со дня первой победы Шумахера-старшего в Бельгии.

Напомним, что выдающийся гонщик Михаэль Шумахер в 2013 году на горнолыжном курорте упал и сильно ударился головой о скалу. Пилот проходил длительный курс лечения и даже был введён в искусственную кому. В сентябре 2014 года его поместили на домашнее лечение. Однако о нынешнем состоянии и местоположении гонщика ничего не известно.

Мик Шумахер пошёл по стопам своего отца. Он выступает в европейской "Формуле-3".