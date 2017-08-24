Киноа, брокколи и протеины. Чем питается Даниил Квят

Рацион 23-летнего российского гонщика Даниила Квята в основном включает в себя натуральные и органические продукты. При составлении меню используется следующее правило: 70% — это качественные и натуральные продукты, 15% — это то, что полезно, но он не очень любит, и ещё 15% — это что-то для души.

Рацион Квята в первый день гоночного уик-энда выглядит так: