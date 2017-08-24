Киноа, брокколи и протеины. Чем питается Даниил Квят
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
На официальном сайте российского гонщика "Формулы-1", представляющего команду Toro Rosso, опубликовали традиционное меню спортсмена.
Рацион 23-летнего российского гонщика Даниила Квята в основном включает в себя натуральные и органические продукты. При составлении меню используется следующее правило: 70% — это качественные и натуральные продукты, 15% — это то, что полезно, но он не очень любит, и ещё 15% — это что-то для души.
Рацион Квята в первый день гоночного уик-энда выглядит так:
Скриншот ru.kvyat.com
Скриншот ru.kvyat.com
Скриншот ru.kvyat.com
Скриншот ru.kvyat.com
Во время одной сессии пилот должен выпивать от 0,5 до 1 литра воды. Также на сайте гонщика отметили, что Даниил — большой любитель бургеров.
Напомним, что уже в ближайшие выходные возвращается после небольшого перерыва "Формула-1". Гран-при Бельгии состоится с 25 по 27 августа. Перед воскресной гонкой сын Михаэля Шумахера проедет на отцовском болиде.