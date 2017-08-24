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Регион
Опубликовано 24 августа 2017, 16:05

Киноа, брокколи и протеины. Чем питается Даниил Квят

Фото: &copy;&nbsp;РИА Новости/Нина Зотина

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

На официальном сайте российского гонщика "Формулы-1", представляющего команду Toro Rosso, опубликовали традиционное меню спортсмена.

Рацион 23-летнего российского гонщика Даниила Квята в основном включает в себя натуральные и органические продукты. При составлении меню используется следующее правило: 70% — это качественные и натуральные продукты, 15% — это то, что полезно, но он не очень любит, и ещё 15% — это что-то для души.

Рацион Квята в первый день гоночного уик-энда выглядит так:

Скриншот ru.kvyat.com

Скриншот ru.kvyat.com

Скриншот ru.kvyat.com

Скриншот ru.kvyat.com

Скриншот ru.kvyat.com

Скриншот ru.kvyat.com

Скриншот ru.kvyat.com

Скриншот ru.kvyat.com

Во время одной сессии пилот должен выпивать от 0,5 до 1 литра воды. Также на сайте гонщика отметили, что Даниил — большой любитель бургеров.

Напомним, что уже в ближайшие выходные возвращается после небольшого перерыва "Формула-1". Гран-при Бельгии состоится с 25 по 27 августа. Перед воскресной гонкой сын Михаэля Шумахера проедет на отцовском болиде.

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Галина Глазко
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