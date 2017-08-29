Предполагаемый убийца Думкина мог научиться боевым искусствам у отца-актера

23-летний бывший актёр Корней Макаров, которого сейчас разыскивают по подозрению в убийстве в столичном парке Горького 29-летнего уроженца Санкт-Петербурга Станислава Думкина, мог получить навыки рукопашного боя у своего отца. Сериальный актёр Сергей Макаров уже давно продвигает в столице культуру казачества и увлекается боевыми искусствами. Макаров-старший является главой Московского городского отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации федерация славянских боевых искусств "Тризна". Сергей Макаров снялся в более чем 70 советских и российских фильмах. В основном это были второстепенные или эпизодические роли. В последнее время Макаров снимается в сериале "Интерны". Как выяснилось, помимо актёрской работы, у него есть и другие увлечения. Макаров — выходец из оренбургских казаков. Он числится основателем столичного казачьего клуба Скарб, в котором знакомит всех желающих с историей, бытом, фольклором, играми и увлечениями казаков.

Сергей Макаров. Фото: © Кадр из видео YouTube/Психофизическая практика — Неприятие (Целительство) Макаров С.С.

Кроме того, он руководит московским офисом федерации славянских боевых искусств "Тризна". На сайте говорится, что целью клуба является нравственное, духовное, патриотическое и физическое воспитание человека через использование форм традиционной казачьей воинской культуры. Собирание, изучение и исследование истоков и корней воинской традиции, сохранение и популяризация её и приобщение к ней детей и молодёжи.

Фото: © Скриншот сайта СКАРБ

За годы деятельности силами клуба было организовано несколько секций по казачьему рукопашному бою, где прошли обучение сотни человек. Макаров сообщает, что система казачьего рукопашного боя "методически выстроена Макаровым Сергеем Станиславовичем из родовых знаний, а также знаний, переданных носителями воинской традиции, этнографических экспедиций и его здравого ума". Его система призвана развивать физические качества человека: силу, выносливость, быстроту, гибкость, ловкость и координацию движений.

Корней Макаров. Фото © VK/Корней Макаров

Сергей Макаров оставляет на своём сайте довольно странные послания, которые, видимо, понятны только для единомышленников. "Своеобразная манипуляция для достижения своей цели — втюхивание! Д РУГ, СУ ПРГи, ранее мы смотрели корни РУГ (ГУР), РУЖ (ЖУР), пРУЖина, то что упРУГо. супРУГи — совсестная упряжка, запрягли — и вперёд! Товарищи, кто вместе варится, тВАРит, СОтоварищи — СОвместно ВАРитСЯ, СОвместно тВАРит. СО ратники — СОвместная рать внизу, Единомышленники, Едино мыслящие, что большая редкость", — пишет он. (Авторский стиль и орфография сохранены. — Прим. Лайфа).

Скорее всего, его сын Корней прошёл курс обучения боевым искусствам в "Тризне", однако применил их не на ринге, а в уличном конфликте, забив до смерти 29-летнего уроженца Санкт-Петербурга Станислава Думкина.

Видео: © MASH