Эминем заставил фанатов скандировать нецензурные оскорбления в адрес Трампа

Во время выступления на музыкальном фестивале в Британии известный исполнитель решил устроить импровизированный флешмоб.

Американский рэпер Эминем заставил своих поклонников скандировать нецензурные оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа в ходе выступления на музыкальном фестивале Reading Festival 2017 в британском городе Рединг. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

— Я не хочу вызывать какие-либо разногласия, так что не буду называть никаких имён. Но эта скотина Дональд Трамп! Терпеть его не могу! — сказал исполнитель.

Затем Эминем призвал публику скандировать фамилию президента после того, как он выкрикнет нецензурное выражение. Толпа с удовольствием помогла американскому рэперу в его импровизированном флешмобе.