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Регион
Опубликовано 29 августа 2017, 14:46

Эминем заставил фанатов скандировать нецензурные оскорбления в адрес Трампа

Фото: &copy;&nbsp;Steve C Mitchell/Invision/AP/Fotolink

Фото: © Steve C Mitchell/Invision/AP/Fotolink

Во время выступления на музыкальном фестивале в Британии известный исполнитель решил устроить импровизированный флешмоб.

Американский рэпер Эминем заставил своих поклонников скандировать нецензурные оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа в ходе выступления на музыкальном фестивале Reading Festival 2017 в британском городе Рединг. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

— Я не хочу вызывать какие-либо разногласия, так что не буду называть никаких имён. Но эта скотина Дональд Трамп! Терпеть его не могу! — сказал исполнитель.

Затем Эминем призвал публику скандировать фамилию президента после того, как он выкрикнет нецензурное выражение. Толпа с удовольствием помогла американскому рэперу в его импровизированном флешмобе.

Отметим, что исполнитель и раньше публично оскорблял американского лидера. Так, он записал уже несколько песен, в которых критикует политика.

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Валерий Оленин
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