ВЦИОМ выяснил, сколько стоит собрать ребёнка в школу

В этом году россияне потратили на подготовку к учебному году на 14% меньше, чем в 2016-м.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подготовка ребёнка в школу в 2017 году обходится россиянам в 12 745 рублей. Отмечается, что эта сумма на 14% меньше, чем в 2016-м.

Расходы снизились на всё, кроме одежды и обуви. На покупку школьной формы в среднем уходит по 6,4 тысячи рублей. Принадлежности и портфель, по словам респондентов, обходятся примерно в 1,7 тысячи рублей. На подарок учителю и цветы уходит 589 рублей.

Также отмечается, что в этом году взносы за охрану или на техническое оснащение класса стали меньше — сумма снизилась с 1,2 тыс. (по данным опроса за 2016 год) до 649 рублей.