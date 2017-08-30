Пётр Толстой назвал похищение журналистки Первого канала варварским поведением
Депутат Пётр Толстой. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Депутат заявил, что такими действиями Украина отталкивает себя от Европы и ещё больше склоняет её в бездну тоталитаризма.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал депортацию из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. Парламентарий считает, что Порошенко намеренно решил повысить градус напряжённости в российско-украинских отношениях.
— Но если уж Порошенко и Ко взялись повышать градус напряжённости в и без того натянутых российско-украинских отношениях, то, видимо, решили пойти до конца. Так что подобных неприятных сюрпризов будет ещё много. Но такое варварское поведение этой псевдоевропейской страны вредит прежде всего ей самой, — говорится в заявлении Петра Толстого на официальном сайте партии "Единая Россия".
Депутат отметил, что на Украине Курбатова делала репортажи о давлении на прессу в стране, после чего её внесли в базу "Миротворца".
— О каких европейских ценностях могут говорить господин Порошенко, Грицак и им подобные, если этим и многими схожими деяниями они продолжают отталкивать Украину от Европы и ещё больше склонять её в бездну тоталитаризма и открытого варварства, — заключил Толстой.
Ранее сообщалось, что российскую журналистку Анну Курбатову похитили возле офиса в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Позднее СБУ заявила о выдворении сотрудницы Первого канала из страны.