Пётр Толстой назвал похищение журналистки Первого канала варварским поведением

Депутат заявил, что такими действиями Украина отталкивает себя от Европы и ещё больше склоняет её в бездну тоталитаризма.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал депортацию из Украины журналистки российского Первого канала Анны Курбатовой. Парламентарий считает, что Порошенко намеренно решил повысить градус напряжённости в российско-украинских отношениях.

— Но если уж Порошенко и Ко взялись повышать градус напряжённости в и без того натянутых российско-украинских отношениях, то, видимо, решили пойти до конца. Так что подобных неприятных сюрпризов будет ещё много. Но такое варварское поведение этой псевдоевропейской страны вредит прежде всего ей самой, — говорится в заявлении Петра Толстого на официальном сайте партии "Единая Россия".

Депутат отметил, что на Украине Курбатова делала репортажи о давлении на прессу в стране, после чего её внесли в базу "Миротворца".

— О каких европейских ценностях могут говорить господин Порошенко, Грицак и им подобные, если этим и многими схожими деяниями они продолжают отталкивать Украину от Европы и ещё больше склонять её в бездну тоталитаризма и открытого варварства, — заключил Толстой.