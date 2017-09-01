Светская львица Ксения Мерц подралась с гонщицей-мажоркой

Экс-ведущая Муз-ТВ Ксения Мерц, прослывшая в прессе гламурной скандалисткой, снова обратилась в столичную полицию с заявлением о нападении. На этот раз девушка подралась с гонщицей-мажоркой, которая, по словам Мерц, едва не сбила её подругу. Инцидент произошёл в Шмитовском проезде. По словам Ксении, во двор жилого дома ворвалась автоледи на бешеной скорости. В свою очередь, Мерц, как обычно, "просто хотела поговорить с девушкой". Однако словесная перепалка мгновенно перешла в драку.

— Я стояла во дворе, и мимо меня пронёсся "рендж-ровер — спорт", за рулём которого сидела девушка лет 25, — рассказала Super пострадавшая. — Она летела на огромной скорости и чуть не сбила человека. Она припарковалась, я подошла поговорить. Но она меня как будто не заметила и пошла мимо. Я снова подошла со словами "Девушка, я к вам обращаюсь". После этого она резко схватила меня за волосы и повалила на асфальт. У меня вырваны волосы, гематомы на голове, потому что она пинала меня ногами. Я уверена: девушка была под чем-то, у неё стеклянные глаза.