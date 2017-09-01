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Регион
Опубликовано 1 сентября 2017, 12:01

Игрок "Спартака" Зобнин провёл урок для московских школьников

Фото: instagram.com/sergey_belogolo

Фото: instagram.com/sergey_belogolo

23-летний полузащитник сборной России посетил московскую гимназию вместе с актёром, послом ЧМ-2018 Сергеем Белоголовцевым.

В День знаний российский футболист Роман Зобнин, который восстанавливается после травмы, посетил гимназию № 1554 в Москве, где ответил на вопросы школьников.

После мероприятия Зобнин пообщался с журналистами и признался, что уже скоро приступит к полноценным тренировкам.

— Колено меня не беспокоит, и я уже занимаюсь на 80% от максимума. На данный момент я тренируюсь со сборной России, а не со "Спартаком". Ведь мой тренер Серхио Габриэль де Сан Мартин на время сборов работает с национальной командой в Новогорске. Думаю, чтобы вернуться в общую группу, мне потребуется ещё месяц-полтора, — сказал Зобнин.

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Кира Громова
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