Игрок "Спартака" Зобнин провёл урок для московских школьников

В День знаний российский футболист Роман Зобнин, который восстанавливается после травмы, посетил гимназию № 1554 в Москве, где ответил на вопросы школьников.

После мероприятия Зобнин пообщался с журналистами и признался, что уже скоро приступит к полноценным тренировкам.

— Колено меня не беспокоит, и я уже занимаюсь на 80% от максимума. На данный момент я тренируюсь со сборной России, а не со "Спартаком". Ведь мой тренер Серхио Габриэль де Сан Мартин на время сборов работает с национальной командой в Новогорске. Думаю, чтобы вернуться в общую группу, мне потребуется ещё месяц-полтора, — сказал Зобнин.