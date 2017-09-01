Букеты в рассрочку набирают популярность у москвичей

Представители проекта "Совесть" рассказали Лайфу, сколько цветов москвичи приобрели в рассрочку ко Дню знаний.

За два дня — 30 и 31 августа 2017 года — жители столицы купили 2649 букетов в долг. Средний чек при этом составил около 1700 рублей. Таким образом, оборот покупки цветов в рассрочку за два дня превысил 4,5 миллиона рублей.

Как правило, москвичи приобретали букеты из роз, хризантем, пионов, ромашек и орхидей. Менее популярными оказались гвоздики и тюльпаны. Около 60% покупок по картам "Совесть" совершалось в режиме онлайн, а самыми активными районами оказались Дорогомилово, Аэропорт и Крылатское.

Как ранее отмечали в компании, новый платёжный инструмент охватил в том числе и те сегменты рынка, где кредитование не было привычным. Так, за первые несколько месяцев 2017 года москвичи приобрели в рассрочку почти 40 тысяч бургеров.