Геноцид в Мьянме и другие примеры уничтожения целых народов

Геноцид армян в Турции

В 1894–1896 годах было убито 300 тысяч армян, в 1909 году — 30 тысяч. Уже тогда сотни тысяч армян были вынуждены покинуть свою родину. 24 апреля 1915 года, в день, ныне отмечаемый как День памяти жертв геноцида, в Стамбуле были арестованы и впоследствии убиты более 800 представителей армянской интеллигенции. В мае-июне 1915 года началась массовая резня и депортация армян в Западной Армении. В течение 1915–1923 годов было уничтожено более полутора миллионов армян, 600 тысяч спасшихся от резни рассеялись по разным странам. Первыми факт геноцида признали в 1965 году Аргентина и Уругвай. Позднее геноцид осудили парламенты Кипра (1990), России (1995), Греции (1996), Ливана (1997), Бельгии (1998). В 2000 году геноцид армян признали парламенты Италии и Франции, а также глава Ватикана папа Иоанн Павел II. Геноцид признан в 47 штатах США из 50. 15 ноября 2000 года Европейский парламент принял резолюцию, требующую от Турции признания факта геноцида.

Холокост

После захвата Польши под контролем нацистов оказалось более двух миллионов евреев этой страны. 21 сентября 1939 года был издан приказ шефа РСХА Р. Гейдриха о создании специальных еврейских кварталов (гетто) в городах вблизи крупных железнодорожных станций. Самое крупное гетто Европы находилось в Варшаве. На проведённой 20 января 1942 года в Ван-Зее, пригороде Берлина, конференции было принято решение о создании шести лагерей смерти. Главным из них (с использованием газовых камер и крематориев) стал построенный близ города Освенцим лагерь уничтожения Аушвиц (Биркенау), где погибло свыше 1,1 млн евреев из 27 стран. В лагерях смерти и гетто на территории Восточной Европы (включая оккупированные области СССР) было уничтожено 200 тысяч евреев Германии; 65 тысяч — Австрии; 80 тысяч — Чехии; 110 тысяч — Словакии; 83 тысячи — Франции; 65 тысяч — Бельгии; 106 тысяч — Нидерландов; 165 тысяч — Румынии; 60 тысяч — Югославии; 67 тысяч — Греции; 350 тысяч — Венгрии.

Генеральная ассамблея ООН провозгласила 27 января Международным днём памяти жертв холокоста, который отныне будет отмечаться ежегодно. "Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и бесчисленным жертвам из числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем народам предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предвзятость", — говорится в резолюции Генассамблеи.

Геноцид в Камбодже

Геноцид был организован и осуществлён режимом красных кхмеров, которые были у власти в Камбодже с 1975 по 1979 год. Организаторами геноцида являются руководители Компартии Кампучии (КПК): Пол Пот, Иенг Сари и Нуон Чеа. Жертвами геноцида оказались в основном нацменьшинства, представители духовенства, а также большая часть камбоджийской интеллигенции. В результате репрессий, развязанных красными кхмерами, по разным оценкам погибло от 1,7 до трёх миллионов человек — примерно треть населения страны.

Геноцид в Руанде

6 апреля 1994 года в далёкой африканской Руанде начался самый масштабный геноцид со времён Второй мировой войны. Представители народа хуту устроили кровавую расправу над другим народом, населявшим Руанду, — тутси. Всего за полтора месяца наиболее активной фазы геноцида было уничтожено, по различным оценкам, от 500 тысяч до миллиона жителей Руанды. Кошмарная бойня происходила прямо на глазах у различных международных организаций и миротворческого контингента ООН, который фактически остался безучастным.