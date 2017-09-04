Президент "Реала" подарил именную футболку гонщику Фернандо Алонсо
Фото: © instagram.com/realmadrid
На официальной странице мадридского клуба в "Инстаграме" опубликовали фотографию с торжественного вручения.
Президент "Реала" Флорентино Перес вручил майку с первым номером испанскому гонщику "Формулы-1" из команды McLaren Фернандо Алонсо, который стал почётным партнёром королевского клуба.
— Спасибо большое президенту и клубу! Для меня это особенный день. Моя мама родилась в Мадриде, а папа всегда смотрит футбол, ведь он раньше был вратарём. Я с раннего возраста болею за этот клуб, — приводит слова гонщика Marca.