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Регион
Опубликовано 4 сентября 2017, 16:31

Президент "Реала" подарил именную футболку гонщику Фернандо Алонсо

Фото: &copy; instagram.com/realmadrid

Фото: © instagram.com/realmadrid

На официальной странице мадридского клуба в "Инстаграме" опубликовали фотографию с торжественного вручения.

Президент "Реала" Флорентино Перес вручил майку с первым номером испанскому гонщику "Формулы-1" из команды McLaren Фернандо Алонсо, который стал почётным партнёром королевского клуба.

⚽⭐ #RealMadrid Our honorary club member, @fernandoalo_oficial! ¡Nuestro socio de honor, Fernando Alonso! #HalaMadrid

Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

— Спасибо большое президенту и клубу! Для меня это особенный день. Моя мама родилась в Мадриде, а папа всегда смотрит футбол, ведь он раньше был вратарём. Я с раннего возраста болею за этот клуб, — приводит слова гонщика Marca.

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Галина Глазко
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