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Регион
Опубликовано 4 сентября 2017, 23:17

Полиция Лейпцига советует девушкам бегать парами, чтобы избежать изнасилования

Бегущая девушка. Фото &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Бегущая девушка. Фото © РИА Новости/Максим Блинов

Журналисты и власти города раскритиковали блюстителей порядка за такие рекомендации.

Крайне неоднозначное заявление сделали полицейские немецкого Лейпцига, посоветовав девушкам заниматься спортом в парках парами. Поводом для этого послужило не раскрытое пока изнасилование 50-летней горожанки, на которую преступник напал в тот момент, когда она совершала пробежку.

Совет, который дали горожанкам полицейские, вызвал гнев в немецких СМИ. Раскритиковал стражей правопорядка и мэр Лейпцига Буркхард Юнг. Он вполне резонно указал, что за безопасностью в городе должны следить именно они.

К тому же Юнг заверил, что в ближайшее время количество полицейских в городе будет увеличено.

— Мы все хотим жить в городе, в котором женщины могут бегать в одиночку в парке. В городе, в котором все в безопасности. Для этого нам явно нужна более внушительная полицейская сила, — сказал мэр изданию Bild.

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Кирилл Бондарь
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