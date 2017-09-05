Полиция Лейпцига советует девушкам бегать парами, чтобы избежать изнасилования

Журналисты и власти города раскритиковали блюстителей порядка за такие рекомендации.

Крайне неоднозначное заявление сделали полицейские немецкого Лейпцига, посоветовав девушкам заниматься спортом в парках парами. Поводом для этого послужило не раскрытое пока изнасилование 50-летней горожанки, на которую преступник напал в тот момент, когда она совершала пробежку.

Совет, который дали горожанкам полицейские, вызвал гнев в немецких СМИ. Раскритиковал стражей правопорядка и мэр Лейпцига Буркхард Юнг. Он вполне резонно указал, что за безопасностью в городе должны следить именно они.

К тому же Юнг заверил, что в ближайшее время количество полицейских в городе будет увеличено.