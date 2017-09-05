Полиция Лейпцига советует девушкам бегать парами, чтобы избежать изнасилования
Бегущая девушка. Фото © РИА Новости/Максим Блинов
Журналисты и власти города раскритиковали блюстителей порядка за такие рекомендации.
Крайне неоднозначное заявление сделали полицейские немецкого Лейпцига, посоветовав девушкам заниматься спортом в парках парами. Поводом для этого послужило не раскрытое пока изнасилование 50-летней горожанки, на которую преступник напал в тот момент, когда она совершала пробежку.
Совет, который дали горожанкам полицейские, вызвал гнев в немецких СМИ. Раскритиковал стражей правопорядка и мэр Лейпцига Буркхард Юнг. Он вполне резонно указал, что за безопасностью в городе должны следить именно они.
К тому же Юнг заверил, что в ближайшее время количество полицейских в городе будет увеличено.
— Мы все хотим жить в городе, в котором женщины могут бегать в одиночку в парке. В городе, в котором все в безопасности. Для этого нам явно нужна более внушительная полицейская сила, — сказал мэр изданию Bild.