Владелец подлодки, где нашли тело шведской журналистки, раскрыл детали её гибели
Ким Валл. Фото: © twitter@cnni
Мужчина рассказал, что после непреднамеренного убийства хотел покончить с собой, но вместо этого потопил субмарину.
Датский изобретатель Петер Мадсен, обвиняемый в непредумышленном убийстве и надругательстве над телом шведской журналистки Ким Уолл, раскрыл обстоятельства её гибели. Как пишет газета BT, репортёр стала жертвой случайности: мужчина придерживал перед ней железную 70-килограммовую дверь подводной лодки и в этот момент поскользнулся.
По словам Мадсена, от удара девушка скончалась на месте. Сначала мужчина хотел покончить с собой, но в итоге потопил подлодку.
Изобретатель отметил, что его отношения с журналисткой были чисто профессиональные и она просто хотела взять у него интервью.
Датчанин добавил, что в тот момент хотел покончить с собой, так как его "безумные эксперименты" стали причиной смерти человека. Он отметил, что произошедшее побудило его потопить субмарину.
Также Мадсен подчеркнул, что его отношения с Валль были "чисто профессиональные" — по его словам, она собиралась взять у него интервью.
Ранее Лайф писал, что подводная лодка "Наутилус" с Петером Мадсеном и Ким Уолл на борту вышла в море 10 августа вечером. На следующий день изобретатель сообщил о её исчезновении, а также о том, что его судно затонуло по техническим причинам уже после их прогулки. Через 10 дней лодка вместе с телом журналистки была обнаружена в территориальных водах Дании.