Владелец подлодки, где нашли тело шведской журналистки, раскрыл детали её гибели

Мужчина рассказал, что после непреднамеренного убийства хотел покончить с собой, но вместо этого потопил субмарину.

Датский изобретатель Петер Мадсен, обвиняемый в непредумышленном убийстве и надругательстве над телом шведской журналистки Ким Уолл, раскрыл обстоятельства её гибели. Как пишет газета BT, репортёр стала жертвой случайности: мужчина придерживал перед ней железную 70-килограммовую дверь подводной лодки и в этот момент поскользнулся.

По словам Мадсена, от удара девушка скончалась на месте. Сначала мужчина хотел покончить с собой, но в итоге потопил подлодку.

Изобретатель отметил, что его отношения с журналисткой были чисто профессиональные и она просто хотела взять у него интервью.

Датчанин добавил, что в тот момент хотел покончить с собой, так как его "безумные эксперименты" стали причиной смерти человека. Он отметил, что произошедшее побудило его потопить субмарину.

Также Мадсен подчеркнул, что его отношения с Валль были "чисто профессиональные" — по его словам, она собиралась взять у него интервью.