Хозяева бизнес-центра построили беговую дорожку на крыше здания высотой в 70 м

Беговая дорожка длиной 150 метров расположена на 16-м этаже офисного здания White Collar Factory в Лондоне.

Разработкой проекта занимались архитекторы из Allford Hall Monaghan Morris.

White Collar Factory — это первое здание в Лондоне, на крыше которого есть беговая дорожка.

Трек состоит из двух полос, чтобы бегуны не сталкивались друг с другом во время пробежки.

По кругу расположены высокие толстые ограждения для безопасности, которые защищают ещё и от сильного ветра. В них вставлены окна, через которые можно полюбоваться красивыми видами Лондона.