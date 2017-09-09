Хозяева бизнес-центра построили беговую дорожку на крыше здания высотой в 70 м
Теперь сотрудники расположенных в здании компаний могут заниматься спортом прямо в рабочее время.
Беговая дорожка длиной 150 метров расположена на 16-м этаже офисного здания White Collar Factory в Лондоне.
Разработкой проекта занимались архитекторы из Allford Hall Monaghan Morris.
White Collar Factory — это первое здание в Лондоне, на крыше которого есть беговая дорожка.
Трек состоит из двух полос, чтобы бегуны не сталкивались друг с другом во время пробежки.
По кругу расположены высокие толстые ограждения для безопасности, которые защищают ещё и от сильного ветра. В них вставлены окна, через которые можно полюбоваться красивыми видами Лондона.
Над самим треком находятся кафе и терраса. В обеденный перерыв туда приходит много сотрудников офисного здания, которые могут поболеть за бегунов.