Японский студент выбежал из 10 секунд на 100-метровке — видео

21-летний спринтер Ёсихиде Кирю стал первым в истории страны и всего 125-м человеком в мире, кому удалось преодолеть расстояние менее чем за 10 секунд.

Уникальный рекорд состоялся на межвузовском старте. Ветер был попутным, 1,8 метра в секунду.

Отметим, что Кирю — отнюдь не ноунейм, а член сборной Японии по лёгкой атлетике, и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро брал серебро в эстафете.

Напомним, нынешний мировой рекорд на дистанции составляет 9,58 секунды, его установил легендарный Усэйн Болт на Олимпиаде-2008 в Пекине. А на недавнем чемпионате мира в Лондоне победитель Тайсон Гэй показал результат 9,92. Болт финишировал третьим (9,95).