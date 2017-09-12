В PlayerUnknown’s Battlegrounds появится туманная погода
Фото © Bluehole Studio
Это нововведение анонсировали разработчики игры, показав скриншоты с просторами шутера.
Студия Bluehole показала новые скриншоты PlayerUnknown’s Battlegrounds. Из них стало понятно, что в игре появится туманная погода.
Теперь в PlayerUnknown’s Battlegrounds будет туман
Фото © Bluehole Studio
Уже 12 сентября разработчики опубликуют полный список изменений будущего обновления игры. Авторы обещают много нововведений.
Пока дата выхода обновления неизвестна.