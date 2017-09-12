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Опубликовано 12 сентября 2017, 09:11

В PlayerUnknown’s Battlegrounds появится туманная погода

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Это нововведение анонсировали разработчики игры, показав скриншоты с просторами шутера.

Студия Bluehole показала новые скриншоты PlayerUnknown’s Battlegrounds. Из них стало понятно, что в игре появится туманная погода.

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Теперь в PlayerUnknown’s Battlegrounds будет туман

Фото © Bluehole Studio

Уже 12 сентября разработчики опубликуют полный список изменений будущего обновления игры. Авторы обещают много нововведений.

Пока дата выхода обновления неизвестна.

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Сергей Сурепин
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