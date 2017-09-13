Гол-красавец "Челси", атака фаната на Мбаппе. Как прошёл старт Лиги чемпионов

Группа А

"Манчестер Юнайтед" — "Базель" — 3:0

Голы: Феллайни, 35. Лукаку, 53. Рэшфорд, 84. "Красные дьяволы" на второй сезон пребывания Жозе Моуринью наконец-то начинают представлять из себя по-настоящему дьявольскую силу. Не сказать чтобы манчестерцы закрыли гостей в собственной штрафной площадке, но преимущества в первые полчаса хватило, чтобы превратить одну из размашистых фланговых атак в гол Маруана Феллайни.

Во втором тайме почти сразу "Манчестер" забил второй гол усилиями Ромелу Лукаку — снова после подачи с фланга — и далее копил силы на матчи премьер-лиги. Из негативных для манкунианцев моментов выделим травму Поля Погба в первом тайме.

Группа В

"Бавария" — "Андерлехт" — 3:0

Голы: Левандовски, 12 (с пенальти). Тьяго Алькантара, 65. Киммих, 90. Исход матча решило удаление Свена Кумса на 11-й минуте. Защитники бельгийцев упустили Роберта Левандовски, затем не успели сфолить до штрафной и в итоге привезли и пенальти, и красную карточку. После удачного исполнения 11-метрового удара самим поляком баварцы в режиме "лайт" довели встречу до победы.

"Селтик" — ПСЖ — 0:5

Голы: Неймар, 19. Мбаппе, 34. Кавани, 40 (с пенальти). Лустиг, 83 (в свои ворота). Кавани, 85. Уже до перерыва в Глазго забили все главные звёзды парижан — Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Причём на француза едва не напал фанат "Селтика", выбежавший на поле в середине первого тайма.

Фото: © dailymirror.co.uk

Шотландцы, как всегда, предложили борьбу и самоотдачу, но если для победы над "Спартаком" Унаи Эмери в 2012-м этого было достаточно, то сегодняшний ПСЖ таким примитивизмом не удивишь.

Группа С

"Челси" — "Карабах" — 6:0

Голы: Педро, 5. Дзаппакоста, 30. Аспиликуэта, 55. Бакайоко, 71. Батшуайи, 76, 82. Чудом попавший в главный европейский футбольный турнир азербайджанский "Карабах" стоимостью состава всего 17 млн евро, продержался на "Стэмфорд Бридж" всего пять минут. Хотя после пропущенного от Педро гола гости заиграли увереннее и даже иногда владели мячом и подбирались к воротам "Челси". Но всё завершилось после второго гола-красавца Давиде Дзаппакосты. Голевую передачу записал на свой счёт вратарь англичан Тибо Куртуа.

GOAL: Chelsea 2-0 Qarabag

David Zappacosta with an incredible goal on his first start for Chelsea #UCL @Gidi_Trafficpic.twitter.com/hYxzW1fjGQ — Chris Olufunso-Oke (@olufunsoke) 12 сентября 2017 г.

А в концовке второго тайма команда из Агдама окончательно поплыла и в итоге проиграла 0:6.

"Рома" — "Атлетико" — 0:0

Вполне вероятно, двум этим командам придётся разыгрывать одну путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому очная ставка прямых конкурентов превратилась в тягучее зрелище без обилия ударов в створ. Симеоне увёз из Рима ничью — стратегически безликие ноли можно считать его промежуточной победой, хотя мадридцы могли не раз забивать — но мяч то с линии ворот выносили защитники "Ромы", то были неточны сами гости.

Группа D

"Олимпиакос" — "Спортинг" — 2:3