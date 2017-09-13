Гол-красавец "Челси", атака фаната на Мбаппе. Как прошёл старт Лиги чемпионов
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Лайф рассказывает о самых ярких моментах первых матчей главного европейского клубного турнира.
Фото: © Reuters/Russell Cheyne
Группа А
"Манчестер Юнайтед" — "Базель" — 3:0
Голы: Феллайни, 35. Лукаку, 53. Рэшфорд, 84.
"Красные дьяволы" на второй сезон пребывания Жозе Моуринью наконец-то начинают представлять из себя по-настоящему дьявольскую силу. Не сказать чтобы манчестерцы закрыли гостей в собственной штрафной площадке, но преимущества в первые полчаса хватило, чтобы превратить одну из размашистых фланговых атак в гол Маруана Феллайни.
Fellaini gives United the lead 1-0 #MUFC pic.twitter.com/EHqVnrpcxM— RedDevilsXtra (@RedDevilsXtra) 12 сентября 2017 г.
Во втором тайме почти сразу "Манчестер" забил второй гол усилиями Ромелу Лукаку — снова после подачи с фланга — и далее копил силы на матчи премьер-лиги. Из негативных для манкунианцев моментов выделим травму Поля Погба в первом тайме.
"Бенфика" — ЦСКА — 1:2
Группа В
"Бавария" — "Андерлехт" — 3:0
Голы: Левандовски, 12 (с пенальти). Тьяго Алькантара, 65. Киммих, 90.
Исход матча решило удаление Свена Кумса на 11-й минуте. Защитники бельгийцев упустили Роберта Левандовски, затем не успели сфолить до штрафной и в итоге привезли и пенальти, и красную карточку. После удачного исполнения 11-метрового удара самим поляком баварцы в режиме "лайт" довели встречу до победы.
"Селтик" — ПСЖ — 0:5
Голы: Неймар, 19. Мбаппе, 34. Кавани, 40 (с пенальти). Лустиг, 83 (в свои ворота). Кавани, 85.
Уже до перерыва в Глазго забили все главные звёзды парижан — Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Причём на француза едва не напал фанат "Селтика", выбежавший на поле в середине первого тайма.
Фото: © dailymirror.co.uk
Шотландцы, как всегда, предложили борьбу и самоотдачу, но если для победы над "Спартаком" Унаи Эмери в 2012-м этого было достаточно, то сегодняшний ПСЖ таким примитивизмом не удивишь.
Neymar's goal vs Celtic pic.twitter.com/dcoaNy1dGW— Lucas (@Goalnaldo) 12 сентября 2017 г.
Группа С
"Челси" — "Карабах" — 6:0
Голы: Педро, 5. Дзаппакоста, 30. Аспиликуэта, 55. Бакайоко, 71. Батшуайи, 76, 82.
Чудом попавший в главный европейский футбольный турнир азербайджанский "Карабах" стоимостью состава всего 17 млн евро, продержался на "Стэмфорд Бридж" всего пять минут. Хотя после пропущенного от Педро гола гости заиграли увереннее и даже иногда владели мячом и подбирались к воротам "Челси".
Но всё завершилось после второго гола-красавца Давиде Дзаппакосты. Голевую передачу записал на свой счёт вратарь англичан Тибо Куртуа.
GOAL: Chelsea 2-0 Qarabag— Chris Olufunso-Oke (@olufunsoke) 12 сентября 2017 г.
David Zappacosta with an incredible goal on his first start for Chelsea #UCL @Gidi_Trafficpic.twitter.com/hYxzW1fjGQ
А в концовке второго тайма команда из Агдама окончательно поплыла и в итоге проиграла 0:6.
"Рома" — "Атлетико" — 0:0
Вполне вероятно, двум этим командам придётся разыгрывать одну путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому очная ставка прямых конкурентов превратилась в тягучее зрелище без обилия ударов в створ. Симеоне увёз из Рима ничью — стратегически безликие ноли можно считать его промежуточной победой, хотя мадридцы могли не раз забивать — но мяч то с линии ворот выносили защитники "Ромы", то были неточны сами гости.
Группа D
"Олимпиакос" — "Спортинг" — 2:3
Голы: Думбия, 2 (0:1). Мартинш, 13 (0:2). Фернандеш, 43 (0:3). Пардо, 89 (1:3), 90+3 (2:3).
Первый гол Лиги чемпионов забил в Афинах экс-армеец Сейду Думбия, а по ходу тайма к вечеринке в штрафной греков присоединились Желсон Мартинш и Бруно Фернандеш.
На последних минутах "Олимпиакосу" едва не удался камбэк года. Фелипе Пардо забил два мяча на 89-й и 93-й минутах, но, чтобы успеть сделать хет-трик, колумбийцу надо было начинать спасать отечество раньше.