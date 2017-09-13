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Опубликовано 13 сентября 2017, 10:40

Авторы Playerunknown's Battlegrounds анонсировали крупное обновление

Разработчики в скором времени добавят новые возможности в популярный многопользовательский шутер.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/JeuxActu

Скриншот видео youtube.com/JeuxActu

Студия Bluehole анонсировала крупное сентябрьское обновление для Playerunknown's Battlegrounds. Некоторые из функций уже доступны на тестовом сервере.

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Playerunknown's Battlegrounds получит крупное обновление

Скриншот видео youtube.com/JeuxActu

  • в игре появится туман;
  • появятся новые горячие клавиши;
  • можно будет изменять цвет прицела;
  • изменённый баланс игры;
  • паркур;
  • оптимизация теней.

Обновление выйдет в сентябре. Точной даты пока нет.

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Сергей Сурепин
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