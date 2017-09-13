Авторы Playerunknown's Battlegrounds анонсировали крупное обновление
Разработчики в скором времени добавят новые возможности в популярный многопользовательский шутер.
Студия Bluehole анонсировала крупное сентябрьское обновление для Playerunknown's Battlegrounds. Некоторые из функций уже доступны на тестовом сервере.
Playerunknown's Battlegrounds получит крупное обновление
- в игре появится туман;
- появятся новые горячие клавиши;
- можно будет изменять цвет прицела;
- изменённый баланс игры;
- паркур;
- оптимизация теней.
Обновление выйдет в сентябре. Точной даты пока нет.