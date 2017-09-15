В "Кроссе нации" примут участие более 1,5 млн человек

Самому младшему зарегистрированному участнику четыре года, самому пожилому — более 70 лет.

В этом году участие в традиционном всероссийском дне бега "Кросс нации" примут более 1,5 млн человек по всей России. Об этом рассказала заместитель министра спорта РФ Марина Томилова. Спортивный праздник будет проходить в 84 регионах страны завтра, 15 сентября.

— Завтра на старте мы ожидаем 1,5 млн человек во всех субъектах. Бег становится очень популярным в стране. Это констатируют наши федерации и регионы. Набирают обороты такие мероприятия, как марафоны, полумарафоны, — сказала Томилова агентству ТАСС.

Чиновница надеется, что соревнования помогут популяризации лёгкой атлетики среди россиян.