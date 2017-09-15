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Регион
Опубликовано 15 сентября 2017, 10:56

В "Кроссе нации" примут участие более 1,5 млн человек

Фото &copy; РИА Новости/ Павел Лисицын&nbsp;

Фото © РИА Новости/ Павел Лисицын 

Самому младшему зарегистрированному участнику четыре года, самому пожилому — более 70 лет.

В этом году участие в традиционном всероссийском дне бега "Кросс нации" примут более 1,5 млн человек по всей России. Об этом рассказала заместитель министра спорта РФ Марина Томилова. Спортивный праздник будет проходить в 84 регионах страны завтра, 15 сентября.

— Завтра на старте мы ожидаем 1,5 млн человек во всех субъектах. Бег становится очень популярным в стране. Это констатируют наши федерации и регионы. Набирают обороты такие мероприятия, как марафоны, полумарафоны, — сказала Томилова агентству ТАСС.

Чиновница надеется, что соревнования помогут популяризации лёгкой атлетики среди россиян.

Старт дадут и в Москве, причём сразу в 11 административных округах. В Подмосковье центром старта станут Химки.

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Татьяна Абрикосова
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