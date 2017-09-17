Конец свободе слова: что будет с российским YouTube, если "Немагия" проиграет

Юридические крючки, за которые можно зацепиться, у Олега Тинькова и его юристов есть — в обзоре "Немагии" много как прямых оскорблений личности и банка, так и неподтверждённых высказываний, которые в суде могут аукнуться. Да, едва ли бы Псковитину выбивали дверь силовики, если бы иск подал кто-то менее известный, обеспеченный и влиятельный. Да, адвокату "Немагии" придётся тяжело, и да, если хочется быть острым на язык, то неплохо бы заранее подумать о юридической защите, а не в разгар происшествия. Но дело в другом.

Российский "Ютуб" — пока ещё последнее место, где многие говорят, что думают. Этим и цепляют блогеры молодёжь, которая откровенных слов не услышит больше нигде: ни в телевизоре, ни в СМИ, ни уж тем более на дебатах.

Интернет свободой, конечно, злоупотребляет: Юрий Хованский проехался по Тинькову так, что непонятно, почему оперативники укатили в Кемерово, — Хованский наговорил гораздо больше и острее. И очевидно, что мнения блогеров никакие не мнения — это просто способ вылить на публичного человека ушат нечистот, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Личное отношение "Немагии" (и Хованского) к Тинькову на самом деле может быть каким угодно: от настоящей ненависти до вполне себе симпатии.

Но популярные работники YouTube живут в клетке своего образа и не могут из него выйти — на канале "Немагии" не появится положительный видеообзор, а Хованский не будет кого-нибудь осыпать дифирамбами (во всяком случае, бесплатно). Это обратная сторона свободы слова — но есть и другая.

Когда существует несколько мнений и есть площадка для их высказывания. Когда разрешается открыто выразить недовольство и выслушают. Когда, наконец, можно встать лицом к лицу с человеком, рассказать ему о сексуальных отношениях с его мамой, папой, бабушкой и не получить между рёбер, потому что оппонент напротив понимает условия игры, в которую ввязался. И если участников этого странного диалога всё устраивает, то, наверное, нет нужды писать письма в Генпрокуратуру.

Представим, что Тиньков выигрывает, канал "Немагии" закрывают, а Псковитин и Печерский идут работать в офис. Затем сворачивают Хованского — за много лет Юрий наговорил достаточно. После этого "убивают" Versus. Следом Поперечного. Ларина. Джарахова. На YouTube чисто и чинно: никто не пишет диссы, не ругается с коллегами, и только бьюти-блогерши рассказывают, что же такого интересного в их смартфонах. Вы надолго задержитесь в таком месте? Отвечать за слова, безусловно, надо. Но чтобы за них ответить, их надо сперва сказать. А такими темпами скоро говорить будет негде и нечего.