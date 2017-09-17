В "Кроссе наций" в Москве приняли участие более полутора тысяч детей

Самому младшему участнику не было и года. Маленьким детям разрешали бежать с родителями.

В Москве в субботу прошёл центральный старт всероссийского забега "Кросс наций — 2017", в котором приняло участие более полутора тысяч детей. Об этом сообщает "ТАСС".

Центральный забег состоялся на территории природно-исторического парка "Тушинский". В качестве наград призёры получили грамоты, кубки и абонементы в бассейн. Поучаствовать в соревнованиях мог абсолютно любой человек независимо от возраста.

— Гигантское количество детей в возрастной группе от 2002 до 2004 годов, а вот малышей 2012 года рождения и младше, конечно, было маловато, некоторым участникам не было и года, — рассказала главный судья соревнования Ирина Артамонова.

Она добавила, что совсем маленьким детям разрешено было бежать с родителями. Также Артамонова отметила, что дети приходили на старт поочерёдно к назначенному времени, чтобы не мёрзнуть.