В США гонщик въехал в толпу зрителей

Полиция сообщила, что 11 человек получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

На автомобильном шоу в США один из гонщиков не справился с управлением и протаранил толпу зрителей. Об этом сообщает издание Idaho Statesman.

Местная полиция сообщила, что были госпитализированы 11 человек. У всех пострадавших обнаружили серьёзные, но не критические травмы.

— Сначала люди один за другим начали взлетать вверх, а затем в разные стороны полетели туфли и мобильные телефоны. И после этого был только крик, — рассказал один из очевидцев аварии Стивен Вэтчер.