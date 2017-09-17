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Регион
Опубликовано 17 сентября 2017, 00:34

В США гонщик въехал в толпу зрителей

Старт. Фото &copy; РИА Новости/Евгений Одиноков

Старт. Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков

Полиция сообщила, что 11 человек получили серьёзные травмы и были госпитализированы.

На автомобильном шоу в США один из гонщиков не справился с управлением и протаранил толпу зрителей. Об этом сообщает издание Idaho Statesman.

Местная полиция сообщила, что были госпитализированы 11 человек. У всех пострадавших обнаружили серьёзные, но не критические травмы.

— Сначала люди один за другим начали взлетать вверх, а затем в разные стороны полетели туфли и мобильные телефоны. И после этого был только крик, — рассказал один из очевидцев аварии Стивен Вэтчер.

Полиция начала расследование данного инцидента. Дело было направленно на рассмотрение в суд. Если водителя признают виновным, ему может грозить лишение свободы.

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Кирилл Бондарь
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