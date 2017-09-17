В США гонщик въехал в толпу зрителей
Старт. Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков
Полиция сообщила, что 11 человек получили серьёзные травмы и были госпитализированы.
На автомобильном шоу в США один из гонщиков не справился с управлением и протаранил толпу зрителей. Об этом сообщает издание Idaho Statesman.
Местная полиция сообщила, что были госпитализированы 11 человек. У всех пострадавших обнаружили серьёзные, но не критические травмы.
— Сначала люди один за другим начали взлетать вверх, а затем в разные стороны полетели туфли и мобильные телефоны. И после этого был только крик, — рассказал один из очевидцев аварии Стивен Вэтчер.
Полиция начала расследование данного инцидента. Дело было направленно на рассмотрение в суд. Если водителя признают виновным, ему может грозить лишение свободы.