Квят на высокой скорости врезался в стену на Гран-при Сингапура — видео

Даниил Квят, стартовавший на Гран-при Сингапура тринадцатым, не справился с управлением и врезался в отбойник на одиннадцатом круге. Сам гонщик не пострадал, но выбыл из дальнейшей борьбы. Квят сразу же по радио принёс извинения своей команде.

Отметим, что сама гонка ещё идёт.