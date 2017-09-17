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Регион
Опубликовано 17 сентября 2017, 16:03

Квят на высокой скорости врезался в стену на Гран-при Сингапура — видео

Фото: twitter.com/&nbsp;@seancardo

Фото: twitter.com/ @seancardo

23-летний российский пилот, представляющий Toro Rosso, попал в аварию по ходу гонки "Формулы-1".

Даниил Квят, стартовавший на Гран-при Сингапура тринадцатым, не справился с управлением и врезался в отбойник на одиннадцатом круге. Сам гонщик не пострадал, но выбыл из дальнейшей борьбы. Квят сразу же по радио принёс извинения своей команде.

Отметим, что сама гонка ещё идёт.

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Галина Глазко
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