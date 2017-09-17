Квят на высокой скорости врезался в стену на Гран-при Сингапура — видео
Фото: twitter.com/ @seancardo
23-летний российский пилот, представляющий Toro Rosso, попал в аварию по ходу гонки "Формулы-1".
Accidente de Kvyat ! #SingaporeGP pic.twitter.com/WCuAvxWUFp— Victor F1 (@g3of1) 17 сентября 2017 г.
Даниил Квят, стартовавший на Гран-при Сингапура тринадцатым, не справился с управлением и врезался в отбойник на одиннадцатом круге. Сам гонщик не пострадал, но выбыл из дальнейшей борьбы. Квят сразу же по радио принёс извинения своей команде.
Отметим, что сама гонка ещё идёт.