Кабмин одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума в 2019 году
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Проект с абсолютной величиной будет внесён, когда установят прожиточный минимум за второй квартал 2018-го.
Правительство РФ одобрило закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума в 2019 году.
По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, с начала 2018 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить в сумме 9 тысяч 489 рублей (85% фактического прожиточного минимума), а уже с 1 января 2019-го полностью уравнять сумму.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить МРОТ с нынешних 71–72% от прожиточного минимума до 85% с 1 января следующего года. Идею поддержал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.