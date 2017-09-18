Кабмин одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума в 2019 году

Проект с абсолютной величиной будет внесён, когда установят прожиточный минимум за второй квартал 2018-го.

Правительство РФ одобрило закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума в 2019 году.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, с начала 2018 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить в сумме 9 тысяч 489 рублей (85% фактического прожиточного минимума), а уже с 1 января 2019-го полностью уравнять сумму.