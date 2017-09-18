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Регион
Опубликовано 18 сентября 2017, 15:19

Кабмин одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума в 2019 году

Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Мордасов

Фото: ©РИА Новости/Михаил Мордасов

Проект с абсолютной величиной будет внесён, когда установят прожиточный минимум за второй квартал 2018-го.

Правительство РФ одобрило закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума в 2019 году.

По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, с начала 2018 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить в сумме 9 тысяч 489 рублей (85% фактического прожиточного минимума), а уже с 1 января 2019-го полностью уравнять сумму.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить МРОТ с нынешних 71–72% от прожиточного минимума до 85% с 1 января следующего года. Идею поддержал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

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Дарья Лебедева
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