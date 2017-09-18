В Госдуме ответили на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018
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По мнению Алексея Чепы, действия Михаила Саакашвили не представляют угрозы для РФ.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не представляет опасности для РФ. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявления экс-спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе о том, что с помощью Саакашвили американские спецслужбы намерены оказать влияние на выборы президента в России, а также сорвать ЧМ-2018.
— Роль и предназначение этого человека абсолютно понятно — это провокатор. Не больше того, ничего другого за ним нет. Всё, что он пытается делать, это дестабилизировать обстановку на Украине, — считает депутат, добавив, что целью Саакашвили является также дестабилизировать обстановку в Европе и на границе РФ.