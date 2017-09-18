В Госдуме ответили на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не представляет опасности для РФ. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявления экс-спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе о том, что с помощью Саакашвили американские спецслужбы намерены оказать влияние на выборы президента в России, а также сорвать ЧМ-2018.

— Роль и предназначение этого человека абсолютно понятно — это провокатор. Не больше того, ничего другого за ним нет. Всё, что он пытается делать, это дестабилизировать обстановку на Украине, — считает депутат, добавив, что целью Саакашвили является также дестабилизировать обстановку в Европе и на границе РФ.