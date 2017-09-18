Боец, "школьник", семьянин. Кто он — фанат "Спартака", арестованный в Словении
Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня © соцсети
Лайф рассказывает об Андрее Мартьянове, который сегодня предстанет перед судом в Мариборе по обвинению в нападении на полицейских.
13 сентября. Московский "Спартак" спустя пять лет возвращается в Лигу чемпионов. Соперник в первом матче группового турнира — неприметный словенский "Марибор". Однако и сама игра получается для спартаковцев сложной — 1:1, и на трибунах и вокруг стадиона не обошлось без "замеса" с участием российских болельщиков.
Сначала столкновения с фанатами словенского клуба и приехавшими поддержать их поляками произошли на улицах городка, а во время встречи фанаты "Спартака" жгли файеры и периодически метали их на поле. Теперь против клуба открыто дисциплинарное дело, которое грозит закрытием домашнего стадиона на матче с "Ливерпулем".
Как итог — не все поклонники московской команды вернулись домой с зажигательного выезда. Один из активных фанатов клуба, Андрей Мартьянов, после похода на футбол был задержан полицией — якобы за нападение на троих блюстителей правопорядка при проходе на стадион. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.
На этом информация в СМИ об инциденте исчерпывается. Однако история только начинает разворачиваться, и в преддверии пресловутого домашнего Чемпионата мира 2018 года имеет смысл следить за ней пристально. Кстати говоря, все европейские СМИ рассказали в красках об олдскульно- югославском антураже вокруг матча в Мариборе — что логично и справедливо.
Фото: theguardian.com
Кого же будут судить в Словении?
Прежде всего, заметим, что россиянин проходит по делу подозреваемым и его вина ещё не доказана. Как рассказал Лайфу глава фан-клуба "Спартака" Валентин Коршунов, члены движения нашли видео- и фотоматериалы, подтверждающие невиновность болельщика. По словам Коршунова, сам он был в Мариборе, но момент с предполагаемой прокурором атакой на сотрудников правопорядка не видел.
Андрею Мартьянову 23 года, он из Одинцова и, по словам собеседников Лайфа в фанатской среде, состоит в главной боевой группировке красно-белых — "Школе". "Фирма" (как называют себя сами хулиганы) специализируется на драках и активной поддержке клуба.
Эта информация подтверждается фотографиями в соцсетях: на спине у Андрея есть татуировка именно этой группировки с девизом "Победа или смерть".
Фото: vk.com/martianova88
Судя по всему, навыки рукопашного боя у Мартьянова есть. Он длительное время занимается единоборствами, а его брат Сергей является одним из организаторов клуба "Пересветъ" в Москве, в котором проходят регулярные тренировки по ММА. Условия участия в занятиях более чем демократичные: в клуб приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 14 до 88 лет.
Фото: vk.com/peresvetmoscow
Мартьянов — на фотографии внизу в чёрной футболке Umbro.
Интересно, что ранее занятия клуба проходили прямо в храме.
Друзья!!! К.С.Е. "ПЕРЕСВЕТЪ" Одинцовский район приглашает молодых людей и девушек в возрасте от 6 лет c любым уровнем подготовки(акцент делается на начинающих спортсменов), для занятий смешанными боевыми искусствами(mix fight) и силовой подготовкой(crossfit). Занятия проходят в ХРАМЕ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА В СЕЛЕ УСОВО 143084 Московская область, Одинцовский район, Рублево-Успенское шоссе, с. Усово, д. 101 . По всем вопросам к администраторам группы https://vk.com/club135306105 Или в директ к @plemasha22 #mixfight#crossfit#спорт#зож#тренировки#рублевоуспенскоешоссе#занятияспортом#смешанныебоевыеискусства#кроссфит#пересвет#одинцово#одинцовскийрайон
Судя по всему, и сам Андрей сделал немало для развития бойцовского клуба.
Фото: vk.com/martianova88
На родине у Андрея остались жена Алёна и маленький трёхлетний сын Илья.
Фото: vk.com/martianova88
Фото: vk.com/martianova88
Как пишет Алёна, сейчас идёт сбор денег на защиту подозреваемому мужу, а вскоре девушка вылетит в Марибор для личного присутствия на процессе.
Как рассказал Лайфу брат задержанного Сергей, сегодня вечером в Мариборе состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться дело по существу. Теоретически возможно, что приговор россиянину вынесут уже через несколько часов — если судья найдёт для этого достаточные основания.
В Посольстве России в Словении Лайфу подтвердили задержание гражданина РФ и сообщили, что сегодня с ним встретится заведующий консульским отделом и "будет разбираться, что же там на самом деле произошло".
Лайф следит за развитием событий.