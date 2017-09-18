Боец, "школьник", семьянин. Кто он — фанат "Спартака", арестованный в Словении

Лайф рассказывает об Андрее Мартьянове, который сегодня предстанет перед судом в Мариборе по обвинению в нападении на полицейских.

13 сентября. Московский "Спартак" спустя пять лет возвращается в Лигу чемпионов. Соперник в первом матче группового турнира — неприметный словенский "Марибор". Однако и сама игра получается для спартаковцев сложной — 1:1, и на трибунах и вокруг стадиона не обошлось без "замеса" с участием российских болельщиков.

Сначала столкновения с фанатами словенского клуба и приехавшими поддержать их поляками произошли на улицах городка, а во время встречи фанаты "Спартака" жгли файеры и периодически метали их на поле. Теперь против клуба открыто дисциплинарное дело, которое грозит закрытием домашнего стадиона на матче с "Ливерпулем".

Как итог — не все поклонники московской команды вернулись домой с зажигательного выезда. Один из активных фанатов клуба, Андрей Мартьянов, после похода на футбол был задержан полицией — якобы за нападение на троих блюстителей правопорядка при проходе на стадион. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы. На этом информация в СМИ об инциденте исчерпывается. Однако история только начинает разворачиваться, и в преддверии пресловутого домашнего Чемпионата мира 2018 года имеет смысл следить за ней пристально. Кстати говоря, все европейские СМИ рассказали в красках об олдскульно- югославском антураже вокруг матча в Мариборе — что логично и справедливо.

Фото: theguardian.com

Кого же будут судить в Словении? Прежде всего, заметим, что россиянин проходит по делу подозреваемым и его вина ещё не доказана. Как рассказал Лайфу глава фан-клуба "Спартака" Валентин Коршунов, члены движения нашли видео- и фотоматериалы, подтверждающие невиновность болельщика. По словам Коршунова, сам он был в Мариборе, но момент с предполагаемой прокурором атакой на сотрудников правопорядка не видел. Андрею Мартьянову 23 года, он из Одинцова и, по словам собеседников Лайфа в фанатской среде, состоит в главной боевой группировке красно-белых — "Школе". "Фирма" (как называют себя сами хулиганы) специализируется на драках и активной поддержке клуба.

Эта информация подтверждается фотографиями в соцсетях: на спине у Андрея есть татуировка именно этой группировки с девизом "Победа или смерть".

Фото: vk.com/martianova88

Судя по всему, навыки рукопашного боя у Мартьянова есть. Он длительное время занимается единоборствами, а его брат Сергей является одним из организаторов клуба "Пересветъ" в Москве, в котором проходят регулярные тренировки по ММА. Условия участия в занятиях более чем демократичные: в клуб приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 14 до 88 лет.

Фото: vk.com/peresvetmoscow

Мартьянов — на фотографии внизу в чёрной футболке Umbro. Интересно, что ранее занятия клуба проходили прямо в храме.

Судя по всему, и сам Андрей сделал немало для развития бойцовского клуба.

Фото: vk.com/martianova88

На родине у Андрея остались жена Алёна и маленький трёхлетний сын Илья.

Фото: vk.com/martianova88

Фото: vk.com/martianova88

Как пишет Алёна, сейчас идёт сбор денег на защиту подозреваемому мужу, а вскоре девушка вылетит в Марибор для личного присутствия на процессе.