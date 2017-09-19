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Опубликовано 19 сентября 2017, 09:23

Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds запретили редактировать файлы игры

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Разработчики пригрозили любознательным фанатам баном. Информация появилась на официальном форуме.

Студия Bluehole запретила редактировать файлы PlayerUnknown's Battlegrounds под угрозой бана. Причиной изменений в правилах стало то, что некоторые игроки вносили изменения в ini-файлы, — это позволяло отключить туман, что давало преимущество перед остальными пользователями.

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Создатели PlayerUnknown's Battlegrounds не разрешают изменять файлы игры

Фото © Bluehole Studio

После этого на сайте игры в разделе FAQ появился новый пункт. В нём говорится, что вносить изменения в любые файлы игры для получения нечестного преимущества категорически запрещено.

До этого создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин рассказал, что с момента выхода игры разработчики забанили более 150 тысяч пользователей.

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Сергей Сурепин
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