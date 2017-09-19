Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds запретили редактировать файлы игры
Фото © Bluehole Studio
Разработчики пригрозили любознательным фанатам баном. Информация появилась на официальном форуме.
Студия Bluehole запретила редактировать файлы PlayerUnknown's Battlegrounds под угрозой бана. Причиной изменений в правилах стало то, что некоторые игроки вносили изменения в ini-файлы, — это позволяло отключить туман, что давало преимущество перед остальными пользователями.
Создатели PlayerUnknown's Battlegrounds не разрешают изменять файлы игры
Фото © Bluehole Studio
После этого на сайте игры в разделе FAQ появился новый пункт. В нём говорится, что вносить изменения в любые файлы игры для получения нечестного преимущества категорически запрещено.
До этого создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин рассказал, что с момента выхода игры разработчики забанили более 150 тысяч пользователей.