Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds запретили редактировать файлы игры

Разработчики пригрозили любознательным фанатам баном. Информация появилась на официальном форуме.

Студия Bluehole запретила редактировать файлы PlayerUnknown's Battlegrounds под угрозой бана. Причиной изменений в правилах стало то, что некоторые игроки вносили изменения в ini-файлы, — это позволяло отключить туман, что давало преимущество перед остальными пользователями.

Создатели PlayerUnknown's Battlegrounds не разрешают изменять файлы игры Фото © Bluehole Studio

После этого на сайте игры в разделе FAQ появился новый пункт. В нём говорится, что вносить изменения в любые файлы игры для получения нечестного преимущества категорически запрещено.