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Опубликовано 25 сентября 2017, 08:02

Число игроков в Dota 2 упало до показателей 2014 года

Фото &copy; Flickr/artubr

Фото © Flickr/artubr

При этом новичок Playerunknown's Battlegrounds продолжает лидировать и установил новый рекорд.

Среднее количество активных игроков в Dota 2 за последние 30 дней составило около 514 тысяч. Такая статистика наблюдалась в июне 2014 года — тогда прошёл год после официального выхода игры, а Valve ещё не перешла на движок Source 2.

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Dota 2 стремительно теряет игроков

Фото © Flickr/artubr

В прошлом месяце пиковое значение остановилось на отметке 843 тысячи игроков. В октябре аналогичный результат был у Playerunknown's Battlegrounds.

Последний пиковый результат PUBG — более 1,5 миллиона пользователей. И это новый рекорд.

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Сергей Сурепин
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