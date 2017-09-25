Число игроков в Dota 2 упало до показателей 2014 года
При этом новичок Playerunknown's Battlegrounds продолжает лидировать и установил новый рекорд.
Среднее количество активных игроков в Dota 2 за последние 30 дней составило около 514 тысяч. Такая статистика наблюдалась в июне 2014 года — тогда прошёл год после официального выхода игры, а Valve ещё не перешла на движок Source 2.
Dota 2 стремительно теряет игроков
В прошлом месяце пиковое значение остановилось на отметке 843 тысячи игроков. В октябре аналогичный результат был у Playerunknown's Battlegrounds.
Последний пиковый результат PUBG — более 1,5 миллиона пользователей. И это новый рекорд.