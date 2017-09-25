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Опубликовано 25 сентября 2017, 09:26

Фанаты PlayerUnknown's Battlegrounds хотят изменить механизм активации парашюта

По мнению игроков, это позволит дольше оставаться в свободном падении и снизить время приземления.

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Пользователи reddit выступили с предложением для студии Bluehole, авторов PlayerUnknown's Battlegrounds. Фанаты хотят изменить механизм открытия парашюта, сделав его полностью ручным. Сейчас парашют открывается автоматически после прыжка с самолёта.

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Игроки в PUBG хотят отказаться от автоматически раскрывающегося парашюта

Фото © Bluehole Studio

По мнению игроков, они смогут дольше оставаться в свободном падении. Это должно позволить сократить ожидание приземления.

Напомним, PlayerUnknown's Battlegrounds сейчас находится в раннем доступе. Разработчики прислушиваются к мнению игроков и обсуждают с ними нововведения.

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Сергей Сурепин
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