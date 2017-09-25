Фанаты PlayerUnknown's Battlegrounds хотят изменить механизм активации парашюта
По мнению игроков, это позволит дольше оставаться в свободном падении и снизить время приземления.
Фото © Bluehole Studio
Пользователи reddit выступили с предложением для студии Bluehole, авторов PlayerUnknown's Battlegrounds. Фанаты хотят изменить механизм открытия парашюта, сделав его полностью ручным. Сейчас парашют открывается автоматически после прыжка с самолёта.
Игроки в PUBG хотят отказаться от автоматически раскрывающегося парашюта
Фото © Bluehole Studio
По мнению игроков, они смогут дольше оставаться в свободном падении. Это должно позволить сократить ожидание приземления.
Напомним, PlayerUnknown's Battlegrounds сейчас находится в раннем доступе. Разработчики прислушиваются к мнению игроков и обсуждают с ними нововведения.