Фанаты PlayerUnknown's Battlegrounds хотят изменить механизм активации парашюта

Пользователи reddit выступили с предложением для студии Bluehole, авторов PlayerUnknown's Battlegrounds. Фанаты хотят изменить механизм открытия парашюта, сделав его полностью ручным. Сейчас парашют открывается автоматически после прыжка с самолёта.

Игроки в PUBG хотят отказаться от автоматически раскрывающегося парашюта Фото © Bluehole Studio

По мнению игроков, они смогут дольше оставаться в свободном падении. Это должно позволить сократить ожидание приземления.