Пентагон предложит Трампу варианты ответов на провокации Северной Кореи
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Ведомство обещает позаботиться о том, чтобы у президента страны были средства воздействия на Пхеньян.
Официальный представитель американского Министерства обороны полковник Роберт Мэннинг заявил, что Пентагон намерен предоставить Дональду Трампу варианты борьбы с Северной Кореей в случае продолжения провокаций с её стороны. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Напомним, 23 сентября МИД КНДР назвал неотвратимым ракетный удар по материковой части США, а американского президента Дональда Трампа — невменяемым человеком. Позже КНДР продемонстрировала кадры "уничтожения" бомбардировщика и авианосца США. Помимо того, министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян имеет право сбивать американские бомбардировщики.
Как ранее писал Лайф, Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому гражданам КНДР запрещено въезжать в США.