Пентагон предложит Трампу варианты ответов на провокации Северной Кореи

Ведомство обещает позаботиться о том, чтобы у президента страны были средства воздействия на Пхеньян.

Официальный представитель американского Министерства обороны полковник Роберт Мэннинг заявил, что Пентагон намерен предоставить Дональду Трампу варианты борьбы с Северной Кореей в случае продолжения провокаций с её стороны. Об этом сообщает агентство Рейтер.

Напомним, 23 сентября МИД КНДР назвал неотвратимым ракетный удар по материковой части США, а американского президента Дональда Трампа — невменяемым человеком. Позже КНДР продемонстрировала кадры "уничтожения" бомбардировщика и авианосца США. Помимо того, министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян имеет право сбивать американские бомбардировщики.